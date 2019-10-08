　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

建議去當「激烈主持人」　環時酸莫雷：將作為笨拙的符號

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）。（圖／美聯社／達志影像）

▲NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）。（圖／美聯社／達志影像）

記者馬叔安／綜合報導

針對火箭總管莫雷（Daryl Morey）公開力挺香港「反送中」行動，《環球時報》7日晚間發表社評，這件事是世界裂痕不斷擴大的時代發生的又一起文化摩擦，從事跨國經營的商業及文化組織都需要管理好針對敏感事務的表態，「不可衝動胡來，否則不得罪這頭就得罪那頭，甚至兩頭不討好。」

社評指出，「設想一下，莫雷如果發一條公開挺北京和香港特區政府的推特，香港的那些示威者會不會把火箭隊在香港的標誌給砸了？」的市場營銷負有主要責任，卻主動引火燒身，逞冒犯中國內地公眾的能，「他作為經理人的職業素質不能不說太低了。」

社評寫道，莫雷顯然更適合去做政客，或者當個激烈的電視主持人，火箭隊贏得中國市場，是從當年邀姚明前去打球開始的，十幾年下來，每一份榮耀都不是白給的，「現在莫雷的一個推特就將火箭隊的中國市場置於危險之中。這是今天火箭隊的不幸。」

▲▼香港1007,禁止蒙面規例。（圖／路透）

▲香港1007遊行。（圖／路透）

社評直言，美國一些人極力將莫雷發那個推特往「言論自由」上靠，「這種解釋好滑稽」，他的確有稱贊香港示威者的自由，但中國的球迷們也有拋棄火箭隊的自由，莫雷要在維護個人的言論自由，和通過尊重中國球迷的感情來保護火箭隊的在華商業利益之間進行選擇。

社評表示，此事的最大教訓還是告訴人們，看重商業利益的機構，一定要管理好其主要成員的嘴巴，莫雷根本沒有碰政治話題的水平，「他的智商和情商顯然都不夠。他將作為一個笨拙的符號被某些MBA課程提及。」

►NBA人權鬥士坎特挺香港和莫雷　綠衫軍恐遭大陸抵制？

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
8歲兒滑手機驚見「爸爸交纏阿姨」！急傳給媽…人夫扯：是謎片啦
NBA挺港風波延燒！　央視宣布「停播目前所有賽事」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華聞快遞／十一假期重慶接待遊客3859.61萬人次　收入187.62億

陸娛樂圈加入抵制！吳謹言、李易峰「切割」NBA活動...po文：捍衛一個中國

影／員警進屋「抓走通緝犯爸爸」…2歲兒目睹大哭　警「謊言安慰」網讚爆

窗戶邊玩耍！3歲童腳滑「脖子卡進欄杆」...懸空4樓求救

影／長髮辣妹路遇梅西…下秒偷襲「摟脖強吻」得逞！　8秒影片瘋傳網罵翻

影／養的魚掉馬桶裡…飼主心急「伸手進去撈」當場卡住　網笑翻：魚下場呢？

NBA挺港風波延燒　央視體育：停播目前所有賽事

建議去當「激烈主持人」　環時酸莫雷：將作為笨拙的符號

連假出國玩！懷孕同事傳「超長」購物清單...看到「尿布X3」她氣炸

金庸房子掛牌出售！錢塘江畔「與瓊瑤當鄰居」喊價2.9億

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

「開路天使」導盲犬的退休生活　抱頭扭身討摸！大狗也要裝可愛

南門市場正式熄燈！攤商哽咽不捨 鐵門降下...柯文哲合唱「感恩的心」

華聞快遞／十一假期重慶接待遊客3859.61萬人次　收入187.62億

陸娛樂圈加入抵制！吳謹言、李易峰「切割」NBA活動...po文：捍衛一個中國

影／員警進屋「抓走通緝犯爸爸」…2歲兒目睹大哭　警「謊言安慰」網讚爆

窗戶邊玩耍！3歲童腳滑「脖子卡進欄杆」...懸空4樓求救

影／長髮辣妹路遇梅西…下秒偷襲「摟脖強吻」得逞！　8秒影片瘋傳網罵翻

影／養的魚掉馬桶裡…飼主心急「伸手進去撈」當場卡住　網笑翻：魚下場呢？

NBA挺港風波延燒　央視體育：停播目前所有賽事

建議去當「激烈主持人」　環時酸莫雷：將作為笨拙的符號

連假出國玩！懷孕同事傳「超長」購物清單...看到「尿布X3」她氣炸

金庸房子掛牌出售！錢塘江畔「與瓊瑤當鄰居」喊價2.9億

台南永康債務糾紛行刑式槍殺對方　殺手判無期徒刑定讞

全台首座「比薩販賣機」來了！當日現做個人餐129元任意吃

偷4年供品當零食！日本和尚拯救超過10萬人　全為一個單親家庭的死亡…

被酸只有國中畢業　林佳新轟民進黨瞧不起基層：只要我們的票而已

老爸曬家中最貴側背包！苦笑嘆「持續噴錢中」　6千網秒懂：一台中古車了

偷跑出去玩！歐告囧臉「兩手直直」被抓回家　鄰居看傻眼

身分證被冒用洗錢…長者一聽嚇壞急匯款！警重陽節與里民互動反詐騙

騎機車拖拉狗狗「四肢破皮無法站立」　路人PO網揪出惡劣父子檔！

送餐先印證件！警衛嗆「找嘸工作才當UberEats」　外送員神擊落...他羞愧了

華聞快遞／十一假期重慶接待遊客3859.61萬人次　收入187.62億

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

大陸熱門新聞

60歲媽「做試管」獲雙胞胎　網..

劉在錫節目提反送中　陸刪除片段

女友曾是AV女優　25歲男崩潰..

NBA挺港風波延燒　央視：停播..

香港行政會議官員：未來考慮斷網

港鐵站遭破壞　港府呼籲：8日彈..

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母..

陸火箭隊球迷「燒五星旗」　馬上..

龍蝦名店排隊人數達「2萬桌」

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千..

大陸各企業封殺火箭隊「堅護祖國..

港鐵宣布下午6時「全面暫停服務..

港澳版iPhone升級iOS ..

《禁止蒙面規例》爆衝突！港鐵1..

更多熱門

相關新聞

楊恩穿襠過人上籃　瑞迪克慘受害

儘管老鷹21歲主控楊恩(Trae Young)上季在新人王爭奪戰中，不敵斯洛維尼亞金童唐西奇(Luka Doncic)，但他下半季大爆發仍讓眾人眼睛一亮。上季場均能送出8.1助攻的楊恩，在8日對鵜鶘的首場熱身賽中，上場26分鐘就有11次助攻進帳，他還在次節開局大秀「穿襠過人」殺到籃下取分。

莫里斯超沒品　持球爆砸對手頭部

八村壘首秀劈扣拿12分　模板是皮朋？

坎特力挺香港綠衫軍恐遭中國抵制

探花巴瑞特首秀　17分7籃板全面

關鍵字：

莫雷火箭隊NBA

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

連千毅開價陪8次給10萬！辣模子涵「黑歷史曝光」

韓國瑜臨檢釣蝦場　有人嗆聲有人熱情搶拍照

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

鐵板麵＝地雷！一吃熱量爆Top5早餐曝

專訪／養不教父之過！兒沈迷線上遊戲刷萬元買點數　曾國城氣炸打自己

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

通靈2首播PTT傻眼一片！瑤瑤吐實說

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

更多

最夯影音

更多

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面