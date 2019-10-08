建議去當「激烈主持人」　環時酸莫雷：將作為笨拙的符號

▲NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）。（圖／美聯社／達志影像）

記者馬叔安／綜合報導

針對火箭總管莫雷（Daryl Morey）公開力挺香港「反送中」行動，《環球時報》7日晚間發表社評，這件事是世界裂痕不斷擴大的時代發生的又一起文化摩擦，從事跨國經營的商業及文化組織都需要管理好針對敏感事務的表態，「不可衝動胡來，否則不得罪這頭就得罪那頭，甚至兩頭不討好。」

社評指出，「設想一下，莫雷如果發一條公開挺北京和香港特區政府的推特，香港的那些示威者會不會把火箭隊在香港的標誌給砸了？」的市場營銷負有主要責任，卻主動引火燒身，逞冒犯中國內地公眾的能，「他作為經理人的職業素質不能不說太低了。」

社評寫道，莫雷顯然更適合去做政客，或者當個激烈的電視主持人，火箭隊贏得中國市場，是從當年邀姚明前去打球開始的，十幾年下來，每一份榮耀都不是白給的，「現在莫雷的一個推特就將火箭隊的中國市場置於危險之中。這是今天火箭隊的不幸。」

▲香港1007遊行。（圖／路透）

社評直言，美國一些人極力將莫雷發那個推特往「言論自由」上靠，「這種解釋好滑稽」，他的確有稱贊香港示威者的自由，但中國的球迷們也有拋棄火箭隊的自由，莫雷要在維護個人的言論自由，和通過尊重中國球迷的感情來保護火箭隊的在華商業利益之間進行選擇。

社評表示，此事的最大教訓還是告訴人們，看重商業利益的機構，一定要管理好其主要成員的嘴巴，莫雷根本沒有碰政治話題的水平，「他的智商和情商顯然都不夠。他將作為一個笨拙的符號被某些MBA課程提及。」

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