　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老爸曬家中最貴側背包！苦笑嘆「持續噴錢中」　6千網秒懂：一台中古車了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲苗栗縣政府響應中央推動公共化教保服務政策，準公共幼兒園數大幅成長，共提供3904名額，以減輕家長經濟負擔。（圖／記者黃孟珍攝）

▲現在私立幼兒園的學費真的不便宜。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃孟珍攝）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

為了不讓孩子輸在起跑點，加上現在公幼難搶，許多家長只能省吃儉用，砸錢讓寶貝讀私立、甚至雙語幼兒園。一名父親就分享知名幼兒園的手提袋，感嘆這是家裡最貴的包包，一席話引起廣大共鳴，許多家長不禁流下心酸淚，更直言「還必須加值好幾年！」

這名父親在「爆廢公社」有感而發，苦笑說「可以分享你們最貴的包包嗎？」只見他側背著綠色環保袋，上面印著大大的「吉的堡」字樣，同時也感概，「還在噴錢中」，不難想像這又是一個為幼兒園學費煩惱的家長。

請繼續往下閱讀...

這一幕讓廣大家長心有戚戚焉，爭相留言道，「+1，每個月都要噴萬把塊」、「路上身價最高的都是那些孩子啊，看著那些奔跑著的新台幣」、「一個包快比上一台中古車了」、「這個會一直儲值下去…很貴」、「每個月繳一次錢，一直有口袋破洞的感覺」、「我已經噴了3年半了，還有最後一次，噴完就繼續噴安親班的小學班」。

▲老爸曬最貴側背包！苦笑嘆「持續噴錢中」　大票家長秒懂：一台中古車了。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲家長們看到這個袋子都非常有感。（圖／翻攝自爆廢公社）

po文也釣出不少選擇同一間幼兒園的家長，紛紛回應「我懂我懂，這個包我有4個了」、「我花了錢還沒有包可拿」、「兩個幼稚園到現在高中部」、「這咖真的很貴，我也有兩咖」。

值得一提的是，政府今年8月1日起，正式啟動托育補助新制，在2至4歲育兒津貼方面，家長或保母照顧、就讀一般私幼者，每人每月補助2500元，若有第3名以上子女，每月加發1000元。

►偷偷分享少女的秘密！

ET快訊
快訊／諾貝爾物理學獎得主出爐！三學者共同得獎
「海底撈、屋馬燒肉」驗出蔬菜農藥殘留！沙拉大腸桿菌超標
家門被擋住無奈請假…屋主關鐵門等道歉　車主「手動拉鐵鍊落跑」
眼花以為只得1萬後面多了「4個0」　他刮中1.2億卻棄領6千
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大半夜拋錨！桃園人妻超苦惱　熊貓哥「等我一下」結局暖炸...網震驚狂讚

遭全面封鎖！南方四賤客「祝高粱大豐收」道歉文酸爆　網笑洗版：太高級了

1個月電表飆664度！租屋妹泛淚找bug　網一看爆傻：全部吃電怪獸

超仙空靈女下凡！一張「姑姑照」騙倒上千民眾　原來女主角是她

搭到運送遺體班機會怕嗎？　航空業網友精闢解答：反而讓人安心

花蓮鋼管紅茶「花生湯用罐頭」！1星灌爆罵錯家　網驚：正宗是另一間啦！

吃火鍋男友視角！　紅豆餅女神「撐爆細肩帶」水滴胸型全看光…3.3萬人嗨翻

影／「連千毅發財金」他拿到了！千元鈔票山「分享5次就抽到」　打開金額傻眼

以前常只顧自己！她隨口一願望...秒見尪「婚後轉變」暖翻：很不捨

越南夜市買芭比娃娃！好奇拆髮帶...OL嚇歪「是個X頭」　網驚喊：兒時陰影重

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

「開路天使」導盲犬的退休生活　抱頭扭身討摸！大狗也要裝可愛

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

以前常只顧自己！她隨口一願望...秒見尪「婚後轉變」暖翻：很不捨

越南夜市買芭比娃娃！好奇拆髮帶...OL嚇歪「是個X頭」　網驚喊：兒時陰影重

國慶連假「北中南東」天氣攻略來了！　收假日晚起變天...北東轉雨

門口撿到母雞！頂小紅冠下蛋「一屁股坐下」敷雞寶　她秒成月嫂…萌炸萬人

妻想喝1杯珍珠+1杯奶茶　老公「買隱藏版喝法」驚呆飲料控...30元料滿撐肚

多維TW／2020年的「中華民國保衛戰」

不再擔心下雨！　雲林志工助身障修繕

淡江英文四金怡君　自彈自唱勇奪金韶獨唱冠軍

連假首日國5估「狂塞11hrs」...4天地雷路段曝　首波返鄉潮9日晚湧現

黃國昌爆橋樑檢測「劣化報告竟良好」　交部：檢討評鑑制度

方馨、劉書宏《女力》真的親了！　家家客串嚇傻：好羨慕

國產胃藥首見致癌物超標！住院用注射型胃藥自主通報「3批號需回收」

林智堅參訪國網中心　攜手推AI解決交通問題紅到美國MIT

快訊／諾貝爾物理學獎得主出爐！加國＆瑞士3學者共享殊榮

影／挑戰玻璃棧道！他嚇得「全身僵硬＋雙眼直視天」被扶下來　網笑：他太難了

下葬才一天！菲律賓2少年闖公墓　84歲嬤「腳掛棺材外」遭玷污

守住700億元大關　友達第3季營收持平上季

台東十大必吃出爐！東河包子網友最愛　池上豆腐、豆皮都上榜

3公尺「RODY」現身中和！40隻繽紛跳跳馬、小火車展至11/3

體操世錦賽奪5張奧運門票　目前取得17席資格

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

生活熱門新聞

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

清華學霸假日曝光！連續「13hrs苦讀」縮時實錄

竹科7公分爆餡車輪餅日賣上千顆　老闆婉拒國慶晚宴

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

搭運送遺體班機會怕嗎？內行網友：反而更安心

Uber Eats折70元神券　叫4單被鎖

一張超仙「姑姑照」騙倒上千民眾　原來女主角是她

清海無上師背景曝！來台5天賺破億

帶國二兒看《返校》　媽沒帶證件神出招買到學生票

小7拉布條賀發票中獎！「一看金額」網笑炸

拜地基主！2歲童偷啃雞腿被罵　媽擲硬幣真相揭曉

哈吉貝成超級颱風！專家：對日本很糟

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

更多熱門

相關新聞

ATM倒數完秒吸回！他好奇不拿超GG…網罵翻

出門時突然發現身上沒錢，許多人都會到ATM提款，領錢步驟中，按完要領取的金額後，機器會將提款卡退出。就有一名男網友好奇，如果這時候不拿，取卡時間到了會發生什麼事，沒想到原PO真的就故意讓取卡時間過掉，卡片則是被機器回收，最後原PO只能求助「我的卡片就不見了，有人知道怎麼讓ATM吐出來嗎？」

提醒3遍粉圓賣完！妹子點餐2次都中他無奈

長輩說媳婦臉肉肉的！婆婆打一通電話　網讚：根本妳媽

上台北駕訓班！繳學費「狂噴1萬7」超失血

10壯男齊力推「拋錨公車」　網讚：健出新高度

關鍵字：

背包私幼幼兒園家長噴錢學費爆廢公社

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

連千毅開價陪8次給10萬！辣模子涵「黑歷史曝光」

韓國瑜臨檢釣蝦場　有人嗆聲有人熱情搶拍照

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

鐵板麵＝地雷！一吃熱量爆Top5早餐曝

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

專訪／養不教父之過！兒沈迷線上遊戲刷萬元買點數　曾國城氣炸打自己

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

通靈2首播PTT傻眼一片！瑤瑤吐實說

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

更多

最夯影音

更多
庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼
庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面