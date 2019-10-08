老爸曬家中最貴側背包！苦笑嘆「持續噴錢中」　6千網秒懂：一台中古車了

▲現在私立幼兒園的學費真的不便宜。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃孟珍攝）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

為了不讓孩子輸在起跑點，加上現在公幼難搶，許多家長只能省吃儉用，砸錢讓寶貝讀私立、甚至雙語幼兒園。一名父親就分享知名幼兒園的手提袋，感嘆這是家裡最貴的包包，一席話引起廣大共鳴，許多家長不禁流下心酸淚，更直言「還必須加值好幾年！」

這名父親在「爆廢公社」有感而發，苦笑說「可以分享你們最貴的包包嗎？」只見他側背著綠色環保袋，上面印著大大的「吉的堡」字樣，同時也感概，「還在噴錢中」，不難想像這又是一個為幼兒園學費煩惱的家長。

請繼續往下閱讀...

這一幕讓廣大家長心有戚戚焉，爭相留言道，「+1，每個月都要噴萬把塊」、「路上身價最高的都是那些孩子啊，看著那些奔跑著的新台幣」、「一個包快比上一台中古車了」、「這個會一直儲值下去…很貴」、「每個月繳一次錢，一直有口袋破洞的感覺」、「我已經噴了3年半了，還有最後一次，噴完就繼續噴安親班的小學班」。

▲家長們看到這個袋子都非常有感。（圖／翻攝自爆廢公社）

po文也釣出不少選擇同一間幼兒園的家長，紛紛回應「我懂我懂，這個包我有4個了」、「我花了錢還沒有包可拿」、「兩個幼稚園到現在高中部」、「這咖真的很貴，我也有兩咖」。

值得一提的是，政府今年8月1日起，正式啟動托育補助新制，在2至4歲育兒津貼方面，家長或保母照顧、就讀一般私幼者，每人每月補助2500元，若有第3名以上子女，每月加發1000元。

►偷偷分享少女的秘密！