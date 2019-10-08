開冰箱見「野生皺皮本體」圓眼直視！硬漢「飆少女尖叫」嚇甩手：拜託不要

▲野生本體讓原PO嚇到大尖叫。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

媽媽們的冰箱裡常會出現許多神奇的東西耶！一名男網友日前在冷凍庫裡發現一隻「野生青蛙」，一問之下才發現是媽媽在路邊隨手抓回來的，嚇得他大尖叫，網友們見狀後也都紛紛驚呼「牠的眼睛...」、「野生的我不敢」。

「拜託不要抓那些東西好嗎？」一名男網友昨（7日）打開家中冷凍庫時，看到一包謎樣的黑色物體，不料打開看後卻讓他險嚇尿！只見夾鏈袋裡趴了一隻冷凍的青蛙，所有的器官都還完整存在，眼睛還瞪大看著前方，讓原PO嚇到立刻丟出去，還不小心飆出少女般的尖叫聲。

請繼續往下閱讀...

原PO媽媽聽到兒子的驚呼聲後，趕緊衝到廚房，看到此景才淡定表示，「前幾天回家路邊看到就抓起來了。」讓原PO超頭痛。

▲ 眼睛瞪得好圓...... 。（圖／翻攝自爆怨公社）

然而更可怕的是，今日中午原PO回家時，媽媽已經煮了一鍋粥；2人吃到一半時，他突然想起冰箱的青蛙，一問之下才知道媽媽已經拿來退冰拿來煮粥了，令他食慾頓失。

貼文一出，網友們都笑說「粥好吃嗎」、「真的母湯」、「肚子整個在翻滾」、「直接吐出來」、「想聽你高八度少女尖叫」、「說不定解凍還是活的唷」、「牠的眼睛...」、「親一下會變公主嗎」、「這位媽媽太強了」。

不過也有網友擔心野生的可能會有寄生蟲，建議還是別亂抓來吃，「青蛙是蠻好吃的，但野生的真的需要勇氣」、「路邊的不敢吃，怕有寄生蟲」、「不怕抓錯種類有毒嗎」、「會不會是蟾蜍」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！



►美麗最大的秘密，就是買進來變美麗！

