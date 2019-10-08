國慶倒數2日！巨型國旗飛躍總統府　三軍樂儀隊熱血飆「牽手」





▲國慶預演三軍樂儀隊表演。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

2019雙十國慶倒數2日！總統府前8日搶先進行預演，從下午1時15分一路進行到4時，不少民眾早早就到府前卡位，搶先看國慶精彩演出。預演上半場的序幕暖場相當精彩，由陸軍專科學校帶來充滿活力的熱舞表演，並由三軍聯合樂儀隊展演精湛操槍技術，替大會拉序幕。

今年國慶主題為「攜手世界、台灣耀飛」，總共分為三大環節，分別是序幕暖場、國慶大會及主題表演。國慶當日序幕暖場節目將在一早8點45分展開，8日預演則在下午1時15分開場。由陸軍專科學校熱舞演出「旌鼓齊鳴舞動青春」，接續樂旗展演「台灣的脈動飛躍的能量」，以及由醒獅團帶來「舞動台灣獅耀國際」替大會揭開序幕。

流程上，由三軍聯合樂儀隊帶來「軍民同心守護家園」表演，接著海軍陸戰隊上場演出「特勤菁英國安先鋒」，再由旋翼飛鷹分列式隊形出場，迎接國慶大會正式開始。國慶大會內容包含國歌領唱，並由身兼主席的立法院長蘇嘉全及僑胞代表致詞，備受外界關注的總統講話，也會由總統蔡英文在大會階段最後致詞。

國慶上半場表演重頭戲包含中華民國國防部三軍儀隊的震撼演出。10日就要正式登場，儀隊官兵早就做好準備，預演中帥氣展演歷經3個月的精訓成果，展演包含「鑽石型」及「雙十型」的變換隊伍，同時搭配歌手張惠妹經典歌曲「牽手」，精湛操槍術引得現場觀眾驚呼連連。





▲海軍陸戰隊特勤戰技操演。（圖／記者林敬旻攝）

接續登場的海軍陸戰隊的反恐操演，逼真演出震撼人心，旋翼飛鷹分列式隊形隨後登場，替國慶大會主軸揭開序幕。

今年國慶大會的國歌領唱同樣很有意義，由歸化取得中華民國國籍的雷敦龢神父和鋼琴家藤田梓與30位東南亞新住民共同領唱國歌，展現多元包容，同時，陸軍航特部運輸直升機，也將吊掛巨型國旗飛越觀禮台。