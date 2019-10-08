19點分辨台陸旅客！日Youtuber精闢分析　一秒教會「不懂中文也清楚」

記者林瑩真／編譯

台灣人跟中國人是不是很難分辨呢？日本Youtuber「Junkoma」指出，在不會中文的情況，要分辨台陸旅客確實困難，因此特別以19點特徵舉例說明，讓日本人更能清楚分辨。

▲Junkoma認為數字手勢能明顯分辨台灣人或中國人。（圖／翻攝自YouTube／Junkoma TAIWAN Channel）

Junkoma表示，因為近年日本人對台灣人態度較好，不少中國人會稱自己為台灣人，因此提供幾點特徵方便日本人辨認。首先最簡單的就是看護照，台灣護照為綠色，大陸護照為紅色。若要從外貌來分辨，由於都是東方五官，幾乎看不出來，頂多大陸男生因習慣戴口罩，皮膚會比台灣男生更白皙一些；比較特別的是，大陸女生喜歡背著MCM品牌的鉚釘背包。

從動作上則能更好分辨，中國人可能會隨地吐痰、大聲說話，鮮少說謝謝，台灣人則因顧慮周圍眼光，舉止比較規矩。使用手機時，中國人使用WeChat習慣語音，因此會對手機說話收音，台灣人則習慣用Line，通常多以打字代替語音。

最能看出台灣人及中國人不同的地方在於，雙方以手勢比數字的方式不同，尤其是7、8、9、10等4個數字的比法。另外，台灣人也習慣說謝謝、不好意思，中國人則沒有此習慣。

若是對中文小有了解，從口音、捲舌音等就可以分辨台灣人、中國人。Junkoma指出，中國人講話捲舌音較重，可以作為初步判斷；另外，從拼音上也可略知一二，台灣人不常使用Q、X、Z等3個羅馬子音，而中國人則不常使用Hs、Ts、Tz，或是直接看繁體、簡體字、注音，學會這招還能在網路上分辨台灣人或中國人。

Junkoma提到，如果有時間跟對方多聊，就可以問對方「你是台灣人嗎？」對方說是，則繼續稱讚台灣，若對方出現尷尬、生氣反應，多半是中國人。另外，Junkoma提醒，不要以政治話題測試，因為台灣國內對政治也較為敏感。

影片一出，不少網友直呼Junkoma太會分析，更紛紛補充雙方文化、習慣不同，「可以說台灣是我最想去的國家，中國人聽到台灣國家就會爆氣囉」、「基本上看到螢幕右下角，會暴怒，會留言指責更正，會難過生氣，會不理解的，應該99%就會是中國人」、「日本的研究精神真是將中、台差異分析地深闢入理，細心又中肯，佩服佩服」、「ㄅㄆㄇㄈ是台灣魂」、「台灣人講話會使用很多的語助詞，例如：喔，阿，欸，啦，嗎，吧，齁，逆，ㄏㄧㄡ」。

不過也有網友表示，以上標準多是以文化水平的差異來做出區別的，台灣也有沒水準的人，中國也有高水準的人，「只要他是有禮貌、高水準都是值得被尊重的」。