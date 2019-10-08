雙美新經營團隊出爐　林齊國：力邀前總座林泉源回鍋

▲雙美新任董事暨典華創辦人林齊國。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

膠原蛋白廠雙美生技（4728）今（8）日股東臨時會順利落幕，以典華集團創辦人林齊國為首的市場派，取得5席一般董事、2席獨立董事，總共7席的過半董事席次，林齊國會後受訪表示，南科興建廠房案將會由董事會重新討論評估，至於前總經理林泉源更是會力邀回鍋擔任重要職務。

雙美股東臨時會出席股數達97.43％，會中經出席股數過半通過相關討論議案，並完成全面改選董事9席及監察人3席，惟解除新任董事陳國華的競業禁止限制案未通過。

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林齊國表示，感謝司法及主管機關對於公司治理的重視，延宕多月的紛爭在一切合法的程序下落幕，隨著董事會全面改組後，未來將以專業嚴謹為核心，以最短時間完成經營團隊的改組，齊力使公司回歸正常運作，強化雙美公司治理與董事會運作效能，創造所有股東利益最大化，

▲雙美新任董事暨典華創辦人林齊國夫婦。（圖／記者姚惠茹攝）

至於「南科建廠資本支出案」，林齊國表示，雙美未來新經營團隊的組成，著重提升董事會決策品質，未來將針對實際產能需求及資本支出合理範圍，重新評估新建廠房與設備購置的必要性，還有建廠各項費用項目、資金來源等議題，期許新經營團隊能夠與董事會合作無間。

林齊國進一步表示，林泉源為原先帶領雙美的業務團隊，未來在新經營團隊支持下，一定會有更好的發揮，不排除力邀回鍋擔任重要職務，期盼新經營團隊全面推動雙美公司業務、強化公司治理，持續積極擴大海外市場版圖，站穩兩岸膠原蛋白注射領導品牌的地位。

對於股東臨時會的結果，蔡國洲表示，自 2016 年接手雙美以來，偕同雙美同仁齊心致力於公司營運的發展，回顧三年來不僅讓雙美轉虧為盈，每年營收與獲利更以翻倍的速度增長，這都是全體員工努力的成果，感謝全體員工對公司的貢獻與付出。

蔡國洲強調，針對這陣子公司經營權之爭與內部的紛擾，耗費媒體與社會資源， 本人對全體股東與社會大眾深感致歉，也感謝各界媒體的關心，希望接續經營者能尊重公司治理與回歸正規營運，針對前總經理涉及的不當行為與違法行徑，能秉持公正無私精神處理，確保全體股東權益。