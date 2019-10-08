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響應「國際女童日」　台南聖功女中為女童發聲

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▲台南市聖功女中，由班聯會代表進行連署為女童發聲，並邀請全校師生一同關懷女童困境及受教育的權益，翻轉女童的生命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市聖功女中，由班聯會代表進行連署為女童發聲，並邀請全校師生一同關懷女童困境及受教育的權益，翻轉女童的生命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市聖功女中，響應台灣世界展望會關注女童議題所展開的「資助她！改變非洲的1000個契機」行動，由班聯會代表進行連署為女童發聲，並於10月份在穿堂佈置宣廣展板、在各班級放置捐款箱，邀請全校師生一同關懷女童困境及受教育的權益，翻轉女童的生命！

聯合國於2011年訂定每年10月11日為「國際女童日」，以確保每位女童都獲得應有的權利，並改善女童所面對的不平等對待，例如：許多居住在貧困落後國家的女童，因糧食不足、家庭經濟貧苦等情形無法上學，有的在家協助家務，有的成為童工為家庭增加收入，有的則面臨童婚的逼迫成為兒童新娘、小媽媽，她們無法接受教育、追求夢想，更無法脫離惡劣環境與女性地位低落的脅迫，成為被犧牲的一部份。

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▲台南市聖功女中，由班聯會代表進行連署為女童發聲，並邀請全校師生一同關懷女童困境及受教育的權益，翻轉女童的生命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

長期關心女童權益的聖功女中，於2010年響應台灣世界展望會「資助兒童計畫」資助一名國內女童、2017年加碼資助一名瓜地馬拉女童，並連續多年於校內發起各項倡導、宣廣及募款行動，這學期亦規劃10月在穿堂放置宣廣文宣、以及在各班級擺放捐款箱；甫新就任的班聯會主席葉芷安同學表示，資助女童是一項承接學姐的善行，也是一個改變女童未來的行動，我們會讓這個行動成為聖功女中的優良傳統，持續傳承下去。

根據世界銀行2018年7月的報告指出，低收入國家僅有不到三分之二的女童能夠完成小學教育、僅有三分之一的女童完成國中教育；能完成中等教育，除了有助女童未來就業、收入是幾乎沒有受過教育的婦女的兩倍﹐更能為其子女、社區帶來正面的社會影響與經濟效益，包括杜絕童婚、降低兒童死亡率及營養不良等。世界展望會藉由資助兒童計畫，透過教育、生計等方案，為經濟弱勢家庭的女童及青少女提供就學和職能培訓的機會，更與各國政府、社區合作，致力消除發展中國家女童上學的阻礙。

「資助女童，可以改變她的生命，讓她的未來有無限可能！」台灣世界展望會南區辦事處林惠君主任邀請社會大眾透過每個月定期捐款700元資助一名國外女童，或每個月定期捐款2,000元資助一名國內女童，幫助更多經濟弱勢家庭的女孩，可以穩定上學、培養一技之長，自信地發展天賦與夢想，資助女童專線：(06)221-5800。

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