恆春半島國慶連假　易壅塞路段警加強交通疏導措施

▲屏東縣恆春警分局因應國慶4天連假湧入人潮，規劃加強疏導勤務，以提供民眾優質交通服務。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春警分局因應國慶4天連假湧入人潮，在轄內易壅塞路段，規劃加強疏導勤務，以提供民眾優質交通服務。

▲▼警方執勤狀況。

警方說，連續假期，警方於轄區易壅塞台26線車城、南灣、墾丁路段，規劃綿密警力，部署紐澤西護欄及交通錐，實施車輛分流、車輛單向管制及替代道路等作為疏導車流，並協調公路總局楓港工務段、墾丁國家公園管理處提供硬體設備支援，於台26線及替代道路沿線設置道路指示牌，指引駕駛人行車動線，期使民眾能有開心旅遊假期。

為確保交通順暢，警方在車城地區各路口實施號誌長綠，在必要時實施南下替代道路（由車城海口泊逸飯店右轉屏152線車城景觀道路至屏153線海生館左轉墾4─1道路接台26線南下）或北上替代道路（台26線五里路口接屏151線至車城海口代天宮路口接台26線北上）。

南灣地區及墾丁地區：10日8時至10月13日20時，南灣停車場至南灣路與林森巷口道路二側禁止停車、臨時停車。墾丁路（墾丁夏都酒店至墾丁小灣海水浴場）及大灣路道路二側禁止停車、臨時停車。民眾車輛可停墾丁大街（麥當勞至福華飯店周邊道路）；另墾丁大街實施人車分道。

恆春警察分局長陳鴻忠說，墾丁地區停車位有限，籲請民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往，以節省寶貴時間，並提醒民眾切勿喝酒開車及超速、疲勞駕駛，警方將於各重要路段及易肇事地點加強服務，確保交通安全。