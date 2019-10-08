19歲嫩妹懷疑被下藥！夜店老闆反譏「妳值得嗎」　被狂洗負評剩1.1顆星

▲19歲的香黛兒懷疑酒內被下藥，竟遭夜店老闆質疑「妳值得嗎？」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲珀斯（Perth）一名19歲女孩香黛兒（Shantel Smith）到狂歡夜店（Rapture Nightclub）玩樂，喝下1杯酒後，感覺昏昏沉沉、瘋狂嘔吐，甚至口吐白沫。她認為飲料可能被摻入迷姦藥，向老闆尼爾（Neil Scott）反映，對方卻頻頻質疑，甚至詢問「妳值得被下藥嗎？」此消息一出，店家的臉書被上百則負評抨擊，只剩下1.1顆星。

A nightclub manager has shamed a 19-year-old girl who complained her drink was spiked. 由 Daily Mail 發佈於 2019年10月7日 星期一

根據了解，香黛兒懷疑遭到下藥，提醒夜店應該增加安全措施，尼爾卻發出一連串質疑，「妳有什麼證據證明酒被人下藥？」、「為什麼會有人想要在妳的酒裡下藥？」、「妳下次去夜店時，會希望有一名人數控管員幫妳拿酒嗎？」、「妳值得被人下藥嗎？」少女氣得將對話公布到社群媒體上，狂歡夜店的臉書評價因此被洗到剩下1.1顆星。

香黛兒表示，抵達狂歡夜店以前只喝了2、3杯，絕對沒有醉，「我在酒吧點了一杯酒，接下來2.5小時裡一直昏昏沉沉又嘔吐，經歷了約會迷姦藥的常見症狀。」她回憶，當天在廁所隔間醒來，「口吐白沫，到處都是嘔吐物」，不敢相信竟因此被責怪，「這些回應絕對是令人不安又失望。」

▲香黛兒表示，在狂歡夜店喝了一杯，口吐白沫、昏昏沉沉，懷疑被下藥。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據9 News，66歲的尼爾經營夜店37年，自認狂歡夜店「非常安全」。他為了反擊，公布香黛兒入場前後的監視器畫面，指出少女離開時看起來精神很好，在店裡也沒有向工作人員反映，「讓我們面對現實吧，怎麼會有人想要在她的酒裡下藥？她想要從中得到什麼？我不知道，她是不是認為自己特別到值得被下藥。」

尼爾向澳洲媒體《西方》表示，這名「相貌普通」的少女可能只是為了博取關注，捏造故事，「她並不是特別有吸引力的女孩，很難想像她的酒被下藥。」許多網友痛批，老闆沒有檢討，竟然進一步「取笑受害者」。

根據《澳洲新聞》報導，警方目前已經展開調查。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。