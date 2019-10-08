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「殭屍鹿」蔓延全美！大腦被吃光、口水狂流　病毒潛伏期長達一年

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▲▼殭屍鹿疾病蔓延全美。（圖／達志影像／美聯社）

▲殭屍鹿疾病出現在美國24個州。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國共有24州有「殭屍鹿」的蹤影，這些神經退化疾病會讓鹿出現狂流口水、步伐緩慢等症狀。內華達州政府更警告，在狩獵季節禁止將鹿的屍體帶入該州，除非經過檢查站的確認。儘管目前尚無人類感染的症狀，但這種疾病的潛伏期能長達一年，所以仍不可掉以輕心，應避免接觸或食用。

內華達州野生動物部門表示，目前正值打獵季節的高峰，今年5月州長西索拉克（Steve Sisolak）已經立法禁止獵人直接將麋鹿、駝鹿、馴鹿等鹿類的屍體，直接帶進該州境內。他們也在州界附近設立了檢查站，透過採樣的方式，只要5分鐘就能檢測出該鹿是否已被感染，避免疾病繼續向外擴散。

▲▼殭屍鹿疾病蔓延全美。（圖／達志影像／美聯社）

▲「殭屍鹿」會出現體重驟減、反應遲鈍等症狀。（圖／達志影像／美聯社）

美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）指出，這些「殭屍鹿」罹患慢性消耗性疾病（chronic wasting disease，CWD），這種病毒會侵蝕鹿的腦、脊髓以及肌肉，導致鹿的體重驟減、反應遲鈍，甚至死亡，而被感染的鹿對人類的恐懼也會降低，變得更有攻擊性。儘管目前尚無人類染病的案例，但仍可能透過接觸、食用傳染，不能完全排除風險。

截至8月，已經有24個州、227個郡通報出現殭屍鹿，目前主要集中在懷俄明州、科羅拉多州與堪薩斯州。我國食藥署也在9月底宣布，因應俗稱「殭屍鹿病」的慢性鹿消耗病持續散播，將其他鹿來源產品獨立為一類，新制將於109年1月1日起正式上路，鹿茸、鹿鞭、鹿精液、鹿胚等「其他鹿來源產品」將被獨立控管。

►「殭屍鹿病」竄全球　明年起鹿茸、鹿鞭輸入都要獨立控管
►大腦遭病毒啃光！　「殭屍鹿」現身美22州…恐感染人類

►生火了！連我媽都用到發光

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