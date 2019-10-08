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南方澳新橋造價5.2億！　交部找「蘇花改團隊」接手2022年完工

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▲南方澳跨海大橋崩塌現場。（資料照／記者林振民攝）

▲交通部10天後將提出新橋重建計劃。（資料照／記者林振民攝）

記者胡順惠／台北報導

宜蘭縣南方澳大橋1日無預警坍塌，交通部次長黃玉霖中午到場，確認拆除計畫所有細節，10日後將提出斷橋重建計畫，預計月底完成拆除作業。黃玉霖表示，初步預估，新橋造價約為新台幣5.2億元左右，特別找來蘇花改團隊接手工程，橋梁一定兼顧耐用、安全及觀光需求。

黃玉霖8日出席「2019新能源車國際研討會」時表示，目前斷橋重建已經規劃到一個段落，10天後就會提出斷橋重建計畫，重建規模不是只有橋面本身，包含兩邊聯絡道，會一併拆除，蓋一條全新橋梁，橋樑形式講究功能、安全，兼顧南方澳漁港成為一個國際觀光港。

請繼續往下閱讀...

黃玉霖表示，這次颱風警報來之前，預計先拆除上面的拱樑，橋下結構需要水下作業，所需的時間比較長，大概需要5個工作天，如果颱風沒有來，周三啟動的拆除計畫就可以進行，如果颱風有來，就等颱風過後再進行，有信心10月底完成拆除工作，恢復水域、水道。

▲▼黃玉霖（下圖）說萬噸海面平台船，將來為南方澳斷橋拆除助力。（圖／記者游芳男攝）

▲交通部政次黃玉霖暫時接任港務公司董座一職。（圖／記者游芳男攝）

南方澳大橋拆除工程預計於11月完成，未來大橋之重建已委由公路總局代辦，預定3年內完成。經費部分，黃玉霖說，目前初步預估新橋造價5億2千萬左右，但還要細部檢討，請社會大眾放心，這座橋梁一定會很堅固、耐用、安全，且同時兼顧觀光需要。

執行單位部分，黃玉霖透露，交通部特別請來公路總局目前在蓋蘇花改的團隊接手這座橋梁。他說，「蘇花改這麼大的工程都可以在今年通車，打通非常多長隧道，這座橋梁交給蘇花改團隊，大家可以放心。」

黃玉霖說，9日由他親自召開會議，邀請全國各縣市政府來商量，一併調查是否有沒列入的橋樑，目前地方確認有103座馬上需要派工維護橋梁。他解釋，橋樑檢測結果分四個等級，從U1到U4，其中U3、U4是需要派修的，U3是一年內要派修、U4是馬上要派修，各縣市政府初步調查原來有123座，但這兩天地方政府回報，其中20座已經修完，還剩下103座。

黃玉霖表示，「U4要馬上派修並不是代表非常危險，只是代表要馬上修。」他說，蘇院長7日指示，對於財政比較不好的縣市政府，中央會補助地方政府馬上派修這103座橋梁，不能因為採購程序讓修繕的時間再延後，建議地方政府用緊急採購方式，馬上辦理103座橋梁的維修，有新增的橋梁也會秉持一樣的原則辦理。

另外，U3代表一年內要派修。黃玉霖說，會協調地方政府，務必納入明年的預算經費，明年就要完成U3等級的修復，如果規模比較龐大，交通部跟營建署有提供生活圈危老橋樑補助，也會協助地方政府，透過生活圈計畫，如果有大型老橋樑改建，也會協助地方政府提案。

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