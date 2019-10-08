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被妻嘲笑「硬不起來」！　好好先生舉鐵撬怒敲30下…老婆「腦漿噴出」亡

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▲▼暴力,謀殺,拳頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲51歲的銀行主管大衛被嘲笑硬不起來，失控拿鐵撬殺死妻子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

英國柴郡（Cheshire）一名51歲男子大衛（David Pomphret）被老婆安瑪莉（Ann Marie Pomphret）嘲笑懦弱、性無能還怒甩巴掌，一時失去理智，拿起身旁的鐵撬瘋狂毆打三十多下，讓妻子當場頭破血流，腦漿噴出死亡。他7日出庭，淚流滿面地承認「過失殺人」。死者的母親先前表示，女婿22年來一直在包容女兒的壞脾氣，「應該獲得一枚勳章。」

《曼徹斯特晚間新聞》報導，大衛想要動手整修家族馬場的廁所，卻被老婆質疑為何要購買一堆工具。安瑪莉斥責老公太懦弱、「他Ｘ的沒用」，是一名很糟糕的家長，「你他Ｘ的瘋了嗎，只想製造更多狗屎！」最後憤怒地呼了對方一巴掌。

▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲安瑪莉被鐵撬痛毆三十多下，頭破血流死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

大衛在庭上表示，當時氣得揪住老婆的衣服，下一次恢復意識的時候，已經站在一具屍體旁邊，「我殺了我愛的女人，這是一件非常糟糕的事情。」他坦言，因罹患高血壓導致性功能障礙，因此聽見那些辱罵頓時失控，「我有勃起功能障礙，我的表現一直以來都不太好。」

根據《每日郵報》，大衛供稱，事發後「笨拙地」湮滅證據，把血跡斑斑的運動衫燒了，並通報在馬廄發現妻子遇害，「這裡到處都是腦子跟血，她的頭看起來好像被打過。」根據驗屍報告，49歲的安瑪莉死於暴力攻擊，頭部被鐵撬重擊超過30下。

▲指責,批評,吵架,歧視,霸凌,價值觀,罵。（圖／翻攝自pixabay）

▲大衛的岳母指出，女婿22年來一直在包容女兒。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

《紐約郵報》報導，大衛任職巴克萊銀行（Barclays Bank），一直被認為是一名「好好先生」。其岳母出庭時也表示，安瑪莉罹患自閉症，個性陰晴不定，時常暴跳如雷地用言語羞辱家人，女婿卻一直都在容忍，「他應該為此獲得一枚勳章。」

據了解，大衛被指控意圖殺害妻子，應依謀殺罪被起訴，但辯護律師對此反對，主張被告當時已經「失去自我控制。」他於7日出席利物浦皇家法庭時，承認犯下「過失殺人」的罪行。

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