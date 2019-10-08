自由車選手距終點前200米摔車猝死　年僅22歲

▲自由車選伊安內利，在終點前意外摔車猝死 。（圖／Hato Green Tea Beer車隊照片)

國際中心／綜合報導

俄羅斯「衛星網」報導，義大利一名自由車大賽選手上周六(5日)在一項比賽的終點線前意外摔車後不幸離世。得年僅22歲。

這名運動員名叫伊恩奈利(Giovanni Iannelli)。上周末他參加了在義大利亞歷山德里亞省(Provincia di Alessandria)舉行的第87屆「莫利諾德伊托爾蒂自由車大賽」( Molinese Circuit a Molino dei Torti Molino dei Torti)。當他衝刺到距離終點僅200公尺時，車子突然失控，摔倒時他的頭部不幸撞到了賽道旁的水泥護欄。

伊安內利被送院急救後，醫生為他取出顱內血塊，並讓他進入人工昏迷狀態。 但伊安內利始終沒有醒過來識，最終離世。

伊恩奈利是Hato Green Tea Beer業餘車隊的隊員，更是義大利自由車聯盟托斯卡納委員會副主席卡洛․伊安內利(Carlo Iannelli)的兒子。

2018年5月，法國自由車名將吉西(Francois Gissy)騎著他的「火箭自行車」試圖打破最快騎行速度的世界紀錄時，不幸失速身亡。他成功將速度加到每小時300公里， 但隨後車子卻失去控制，使他從賽道上飛出，重傷而亡。

2013年5月，吉西曾創下每小時262公里的最快陸地車速世界紀錄。