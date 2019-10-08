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「假血噴華爾街銅牛」癱瘓交通　全球抗議環境災難…百人遭逮捕

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▲▼「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）團體在英國倫敦發起抗議活動。（圖／路透）

▲「反抗滅絕」團體在英國倫敦發起抗議活動。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

全球各地數千名群眾7日走上街頭，要求政府立刻行動，回應氣候變遷議題，光是英國倫敦，警方就逮捕276名來自「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）團體的人士，這些人占據市中心的橋樑與道路，癱瘓當地交通。荷蘭首都阿姆斯特丹則有人拿著標語牌，上面寫道「抱歉我們封鎖了道路，但這是緊急狀況。」

《路透社》報導，「反抗滅絕」主要藉由非暴力但會擾亂公共秩序的行為，來抗議各種環保問題，預計7日開始的未來兩周，將在60多個城市舉行活動，要求政府2025年前將碳排放量降到0，同時避免生物多樣性喪失。

許多人走上街頭，希望未來不要看見一場生態災態，除了英國倫敦、德國柏林的交通癱瘓，荷蘭、奧地利、澳洲、法國、西班牙與紐西蘭也有類似抗議活動。倫敦有276人遭逮捕，另外來到柏林，勝利紀念柱（Victory Column roundabout）周邊也暫停交通路線，荷蘭則有100多人封鎖國家博物館前方的道路而被逮捕。

▲▼「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）團體在全國發起抗議活動，華爾街銅牛被潑紅漆。（圖／翻攝自推特／Extinction Rebellion NYC）

▲華爾街銅牛被潑紅漆。（圖／翻攝自推特／Extinction Rebellion NYC）

知名的華爾街銅牛（Wall Street Bull）位於美國紐約曼哈頓，這裡同樣成為戰場，抗議者把假血潑在塑像，並趴在上面，希望其他人能感受到他們對於環境災難的恐懼。

受到瑞典16歲少女桑伯格（Greta Thunberg）鼓勵，百萬名年輕人上月來到世界各地街頭，呼籲當權者正視氣候議題。倫敦的抗議者敲鑼打鼓、高喊口號，占據特拉法加廣場（Trafalgar Square）並遊行，標語寫著「如果我們現在不採取行動，氣候變遷將拒絕孩子的未來。」一名示威者曼斯菲爾德（Lizzy Mansfield）說，人類站出來，為了保護僅有一個的地球。

倫敦警察局長上周表示，會動員數千名警員來處理抗議活動，任何違法者就算沒有涉及暴力行為，也會被逮捕。

極端氣候、海平面上升等事件的發展速度快過預期，科學家們表示，自2015年簽署巴黎協議以來，氣候危機的急迫性有所加劇；近70個國家上月在聯合國氣候峰會宣布將加強計畫，不過包括美國、中國在內的主要經濟體，都沒有提到更有效的措施。抗議者班傑明（Benjamin）說，「我們沒有時間了，現在必須行動。」

 
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