「假血噴華爾街銅牛」癱瘓交通　全球抗議環境災難…百人遭逮捕

▲「反抗滅絕」團體在英國倫敦發起抗議活動。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

全球各地數千名群眾7日走上街頭,要求政府立刻行動,回應氣候變遷議題,光是英國倫敦,警方就逮捕276名來自「反抗滅絕」(Extinction Rebellion)團體的人士,這些人占據市中心的橋樑與道路,癱瘓當地交通。荷蘭首都阿姆斯特丹則有人拿著標語牌,上面寫道「抱歉我們封鎖了道路,但這是緊急狀況。」

《路透社》報導,「反抗滅絕」主要藉由非暴力但會擾亂公共秩序的行為,來抗議各種環保問題,預計7日開始的未來兩周,將在60多個城市舉行活動,要求政府2025年前將碳排放量降到0,同時避免生物多樣性喪失。

許多人走上街頭,希望未來不要看見一場生態災態,除了英國倫敦、德國柏林的交通癱瘓,荷蘭、奧地利、澳洲、法國、西班牙與紐西蘭也有類似抗議活動。倫敦有276人遭逮捕,另外來到柏林,勝利紀念柱(Victory Column roundabout)周邊也暫停交通路線,荷蘭則有100多人封鎖國家博物館前方的道路而被逮捕。

▲華爾街銅牛被潑紅漆。(圖/翻攝自推特/Extinction Rebellion NYC)



知名的華爾街銅牛(Wall Street Bull)位於美國紐約曼哈頓,這裡同樣成為戰場,抗議者把假血潑在塑像,並趴在上面,希望其他人能感受到他們對於環境災難的恐懼。

