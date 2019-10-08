聰哥戴口罩喊「光復香港」懲罰出爐！　《爐石戰記》獎金歸零、禁賽1年

記者劉亭／綜合報導

香港電競選手Blitzchung（聰哥）在6日《爐石戰記》（Hearthstone）獲勝後，戴著面具大喊「光復香港，時代革命」8字口號，聲援香港示威者。暴雪8日公告，聰哥被禁賽1年，原本拿到的獎金也都歸零；除此之外轉播的解說人員也被停止合作。

暴雪8日發出公告指出，上周《爐石戰記》亞太區大師職業賽賽事期間，選手Blitzchung和兩位主播賽評於進行選手賽後訪問時出現違反賽事規則情形，官網因此移除該賽事重播影片。違規行為是選手和解說的個人行為，不代表暴雪娛樂及《爐石戰記》的官方立場。

[BREAKING] Hong Kong Hearthstone player @blitzchungHS calls for liberation of his country in post-game interview:https://t.co/3AgQAaPioj



@Matthieist #Hearthstone pic.twitter.com/DnaMSEaM4g —

聰哥將被取消《爐石戰記傳說特級大師賽》參賽資格，在第二季賽季中所獲得獎金全部歸零，並在未來1年禁止參加任何《爐石戰記》賽事。而轉播該場賽事的易先生及偷米則被立即終止任何工作上的合作。

在公告最後暴雪也重申，「我們對選手及解說方面在遵守賽事規則操守上的重視與堅持。雖然我們尊重個人表達其各體思想及意見的自由，但同時我們也要強調，所有參賽選手及獲選參賽人士的任何行為均須遵守官方制定的賽事守則。」

聰哥在打贏韓國選手Cloud 9 DawN之後，準備接受主持人採訪時，突然戴上護目鏡與防毒面具現身，賽評見狀也低下頭，讓聰哥喊完想要表達的。聰哥隨即對著鏡頭說出香港示威者口號「光復香港，時代革命」，之後就切回賽評畫面。

該場賽事是在Twitch平台上直播，畫面播出後受到支持與反對者討論，隨後官方刪除了該場賽事的影片。聰哥向「Invenglobal」表示，「我在過去幾個月中，在這個社群行動上做了太多努力，有時候我沒有辦法專心在我的大師賽的準備訓練中。」