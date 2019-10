聰哥戴口罩喊「光復香港」懲罰出爐！　《爐石戰記》獎金歸零、禁賽1年

記者劉亭/綜合報導

香港電競選手Blitzchung(聰哥)在6日《爐石戰記》(Hearthstone)獲勝後,戴著面具大喊「光復香港,時代革命」8字口號,聲援香港示威者。暴雪8日公告,聰哥被禁賽1年,原本拿到的獎金也都歸零;除此之外轉播的解說人員也被停止合作。

暴雪8日發出公告指出,上周《爐石戰記》亞太區大師職業賽賽事期間,選手Blitzchung和兩位主播賽評於進行選手賽後訪問時出現違反賽事規則情形,官網因此移除該賽事重播影片。違規行為是選手和解說的個人行為,不代表暴雪娛樂及《爐石戰記》的官方立場。

[BREAKING] Hong Kong Hearthstone player @blitzchungHS calls for liberation of his country in post-game interview:https://t.co/3AgQAaPioj



@Matthieist #Hearthstone pic.twitter.com/DnaMSEaM4g