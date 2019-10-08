不再擔心下雨！　雲林志工助身障修繕

圖、文／慈濟基金會提供 林佳予

「歡喜入厝囉！恭喜咱仔厝不會漏雨了。」志工準備春聯、湯圓、蛋糕及茶水，為慈濟照顧戶蔡女士一家歡喜入厝。蔡女士與小兒子住在屋齡約50年的平房相依為命，老屋屋頂破損，每逢雨屋內天花板及牆角嚴重漏水，尤其颱風來襲，總讓蔡女士及小兒子憂心忡忡。慈濟陪伴蔡女士3年多，最近協助修繕，並換了電熱水器、電線等，讓蔡女士一家住起來更安全舒適。

雲林縣麥寮鄉的蔡女士年近70歲，重聽、行動不變，平時賴身障補助、拾荒以及小兒子的收入維生，蔡女士歷經先生與兩個兒子接連往生的悲痛，慈濟志工自2016年獲報開始訪視關懷，志工許秋菊長期陪伴關懷，幫助解決生活困難。

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蔡女士住家屋頂老舊、破損不堪，近年每當下雨，屋內天花板及牆角嚴重漏水，造成生活不便，每當颱風來襲，總讓蔡女士及小兒子憂心忡忡。但小兒子因車禍傷及腰椎，儘管最近有穩定工作，但仍無力修繕。

慈濟規劃協助修繕，找尋專業人員、動員麥寮及崙背志工為蔡女士家中進行修繕屋頂、天花板、門窗、牆壁油漆。為了蔡女士的住家安全，慈濟也將電力配線換新，更把位於室內的浴室瓦斯爐也換上電熱爐，並將原本的木樓梯加上扶手。經一個多月的修繕終於完工，讓蔡女士一家可以住得安心，不再擔心風吹雨打的日子。

慈濟基金會營建處陳文亮表示，原本屋頂是石綿瓦材質，整修難度高，又因屋型特殊，電線老舊錯綜複雜，因此修繕過程困難，但經過專業人員的集思廣益及志工的協助幫忙，終於圓滿完成。

10月5日一早，志工許秋菊帶來春聯，並邀約當地的志工前來祝賀，大家準備湯圓、蛋糕及茶水。祝賀照顧戶蔡女士一家歡喜入厝。房子終於修繕好了，祝福蔡女士一家平安圓滿，志工與蔡女士一家人圍繞在客廳唱〈祝福歌〉。蔡女士和她的兒子露出開懷的笑容與慈濟志工道感恩。