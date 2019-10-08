金庸房子掛牌出售！錢塘江畔「與瓊瑤當鄰居」喊價2.9億

▲金庸位於五雲山與錢塘江之間的別墅掛牌出售。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

已故武俠作家金庸（本名查良鏞）故居如今正式掛牌出售，這是他在大陸的第二套房子，獨立別墅，帶花園，建築面積453.35平方米，花園面積約1800平方米，背靠五雲山，視野開闊。目前掛牌價格為6,800萬元人民幣（約新台幣2.9億元），位於五雲山與錢塘江之間。

《錢江晚報》微信公眾號報導，金庸於1998年9月在朋友的推薦下，參觀杭州綠城九溪玫瑰園別墅區，選定了北區的一棟別墅，作為他和妻子在杭州的家，宅子古樹掩映，可以眺望浩蕩的錢塘江和青蔥的五雲山。

▲金庸位於五雲山與錢塘江之間的別墅掛牌出售。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

報導指出，瓊瑤曾在隔壁的度假村購置過一套房產，金庸買下這棟房子後曾打趣說，「與清風明月為伴，與文人雅士為伍，我以後可以請隔壁房子的瓊瑤女士喝龍井茶了。」不過多年來，金庸並未住過這裡，房子至今仍是毛坯。

於此之前，金庸在杭州植物園附近的靈隱路13號，還有他花1400萬修建並捐給杭州的雲松書舍，這也是金庸先生在內地的第一套房子。雲松書舍佔地近五畝，在1994年10月開始興建，由杭州市政府出地，建成後由香港的裝修公司做內部修飾，耗資人民幣1400餘萬元，由金庸出資一力負擔。

▲金庸。（圖／CFP）

金庸太太林樂怡就曾透露金庸本人的心思，他一生最喜愛的城市的確是杭州，確實有過在杭州終老的念頭。但因生活香港長久、醫療服務較為方便等原因，最終未能成行。

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