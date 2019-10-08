吳敦義拚立法院60席　「明年1月11日讓韓國瑜當總統」

▲國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」8日召開成立大會，國民黨總統參選人韓國瑜和國民黨主席吳敦義都將親自出席，營造百工百業力「挺韓」氛圍。國民黨主席吳敦義在會中表示，明年1月11日要讓韓國瑜當選總統，且國民黨在立法院達到過半的60席次，相信就有能力將不好的施政、違憲的施政改變過來，這是大家共同的期待。

韓國瑜8日從高雄北上到台北市，參加工商建設研究會主辦的「工商界支持韓國瑜競選總統後援會成立大會」。現場除了韓國瑜，包含吳敦義、吳伯雄、前國民黨主席洪秀柱、前行政院長張善政都出席。

吳敦義表示，要達到「重返執政，撥亂反正」的目標，除了要當選總統外，也要有立法院過半的席次，他期盼大家共同支持國民黨提名的立委參選人，目標希望能當選60席。

吳敦義強調，唯有選上總統，加上立法院過半席次，才能充分支持新任總統的理念，建立領導廉能而有行動能力的政府與議會；也要拚經濟，讓人民有錢，社會繁榮均富，這樣的經濟才是好的經濟。

吳敦義指出，同時，建構有公義和諧的社會，男性與女性相互尊重，年輕人與年長者相互幫忙，勞工與資方同心協力，任何業別彼此相互交流、幫忙。此外，要以一中各表的九二共識為基礎，讓兩岸和平穩定發展。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來