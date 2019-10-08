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雲林縣海線立委參選人張嘉郡　公布競選HIGH主軸 

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▲張嘉郡（中）通過中國國民黨徵召參選第十屆立法委員，今早於虎尾競選總部公開競選主軸「青年接棒雲　HIGH 起來」（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張嘉郡（中）通過中國國民黨徵召參選第十屆立法委員，今早於虎尾競選總部公開競選主軸「青年接棒雲　HIGH 起來」（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣第一選區立委侯選人張嘉郡於2008年至2016年連任兩屆立法委員，通過中國國民黨徵召參選第十屆立法委員，8日上午於虎尾競選總部召開記者會，公開競選主軸「青年接棒雲　HIGH 起來」，雲林縣議長沈宗隆當場於台上宣布「韓國瑜和張嘉郡統統當選！」並作出選情分析明確估票，強調他所言並非空穴來風。

虎尾鎮是海線票源最多的鄉鎮，張嘉郡率先公佈虎尾鎮輔選架構，主任委員由虎尾耆老前教育局長郭清江校長擔任，三位副主任委員由虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮 代表會主席林嘉弘及虎尾鎮農會理事長丁榮義擔任，虎尾鎮後援會總會長由虎尾 鎮農會總幹事黃鈺惠擔任。

▲雲林縣議長沈宗隆於記者會台上宣布「韓國瑜和張嘉郡統統當選！」並作出選情分析明確估票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張嘉郡通過中國國民黨徵召參選第十屆立法委員，今早於虎尾競選總部公開競選主軸「青年接棒雲　HIGH 起來」（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張嘉郡公開競選主軸，「青年接棒 雲林 HIGH 起來」有 10 大面向:長照護老、 地方建設、關心青年、農漁升級、爭取補助、農產訂單、 雲林未來、永續能源、教育革新與鼓勵生育；張嘉郡表示，這塊土地上孕育了 70 萬雲林人與百萬旅外鄉親，邁入 70 歲的老一 輩為這塊土地所貢獻的付出是值得肯定，青年人不能置身事外，應勇敢的承擔這 塊土地所賦予的責任，青年人再不接棒將會使雲林這塊土地荒廢，所以勇於承擔，號召所有青年人共同用智慧、創意、思維投入雲林這塊土地的改造，讓雲林更好更進步，讓雲林成為台灣未來指標的城市之一。

雲林縣議長沈宗隆上台時分析選情表示，韓國瑜的選情就以南部七縣市，包括雲嘉南高屏等，過去國民黨都輸100萬票，據一項民調顯示，韓目前只輸60多萬票，若以花東澎湖藍營會贏，折算下來，韓只輸約30多萬票，這從彰化南投桃竹苗就可補回來，剩下新北和台北，因此他公開宣布「韓國瑜當選了！」，張嘉郡笑開懷鼓掌叫好。

▲雲林縣議長沈宗隆於記者會台上宣布「韓國瑜和張嘉郡統統當選！」並作出選情分析明確估票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣議長沈宗隆於記者會台上宣布「韓國瑜和張嘉郡統統當選！」並作出選情分析明確估票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

接著沈宗隆更說，「張嘉郡當選了！」他指出，就雲林海線來講，張嘉郡和蘇治芬拼選，在台西區包含麥寮鄉起碼贏7、8千票，台西鄉也能贏2、3千票，東勢鄉贏2千多票、四湖鄉持平的話，整個台西區還贏一萬5、6千票，但是北港區張嘉郡可能會輸蘇治芬，但起碼要努力輸到6千票就好，來回折算張嘉郡至少還贏5千票。

  虎尾鎮選區是張嘉郡基本盤，虎尾鎮長丁學忠也表示，沈宗隆估票很準，他過去選代表時沈議長曾為他分析預估會得票4000票，開票結果得4300票，真的很準，所以張嘉郡和韓國瑜一定當選。

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