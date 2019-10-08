婚禮前夕搶銀行買鑽戒！未婚妻聞訊淚勸自首　他將面臨最高99年刑期

▲崔勒的未婚夫搶劫銀行，打算用來買鑽戒跟付婚禮費用 。（圖／翻攝自臉書／Dione Traylor）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國德州男子邦普斯（Heath Edward Bumpous）想婚想瘋了，竟然在婚禮前夕持槍搶劫銀行，打算用來支付婚禮和鑽戒的費用，結果被新娘崔勒（Dione Traylor）發現，並淚勸他出面自首。最終婚禮無限期延後，邦普斯還可能面臨最高99年的刑期，這件事曝光後，許多網友也大嘆他「太傻了。」

根據《每日郵報》報導，邦普斯4日上午走進距離家鄉30分鐘車程的一家銀行內，持槍威脅行員交出拿出現金，隨後開車逃逸，途中丟棄犯案用的衣服。警方找到衣服和犯案用的槍枝後，隨後在臉書上公開邦普斯的照片，這時崔勒才發現，原來對方竟然跑去搶銀行，儘管捨不得仍淚勸他出面向警方自首。

▲邦普斯最後出面自首，目前被拘留中。（圖／翻攝自臉書／Dione Traylor）

警長華萊斯（Woody Wallace）表示，「基本上，他說明天就要結婚了，但他沒錢用來買鑽戒，以及支付婚禮場地費用。」目前，邦普斯已經被居留，而且被指控嚴重搶劫罪，檢察官也已經接受指控，他將面臨法官和陪審團的審判，若被定罪，他可能得面臨最高99年的刑期。

這件事曝光後，許多網友認為，邦普斯的行為非常不值得，但也勸未婚妻看清楚未來要託付的對象，「『金錢』解決了婚禮問題」、「婚禮真的花有夠多錢」、「他們不一定要這樣」、「對啊，花個25元登記即可」、「他們或許應該小規模舉辦，而不是為了婚禮負債累累」、「希望她結婚前可以想清楚」、「為了讓她開心而去搶銀行也太可怕了。」

此外，警方已經追討回大部分的錢，據悉總額在1萬美元（約新台幣30萬元）以下，而現在邦普斯不僅無法結婚，連未來能否和崔勒走下去也不確定。