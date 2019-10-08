琉璃蟻噁竄8縣市！1家至少藏20萬隻　專家提擒王滅蟻藥「硼酸加糖水」

▲琉璃蟻。（圖／林宗岐提供）

記者許展溢／台北報導

喜歡吃甜液體的本土疣胸琉璃蟻在8縣市猖狂流竄，造成農民收成時大困擾，還會爬到居家環境，讓許多民眾看到密密麻麻超噁畫面。螞蟻專家林宗岐指出，估計一個山頭就有2億隻，一個家裡也有20萬隻，為降低數量研究出「硼酸加糖水」液態餌劑誘殺。

彰化師範大學生物學系教授林宗岐表示，琉璃蟻主要發生於海拔500公尺以下山麓的山林、雜木林等，喜歡築巢在竹筒內、樹幹縫隙間，會取食蚜蟲、介穀蟲等昆蟲分泌的蜜露而形成共生關係。不只在台灣，大陸、菲律賓等東南亞國家也有，最早7、8年前零星散佈台東、嘉義、雲林等地，近年逐漸往北到新竹、苗栗，從點狀到大面積，會在居家內外環境找食物互相流通，讓民眾非常困擾。

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▲林宗岐說防治要有耐心，必須持續約1、2年。（圖／記者許展溢攝）

林宗岐說，台灣螞蟻有3百多種，防治方法各不同，誤認誤用就會出現問題，更不是很多人想的只要用藥劑噴灑就有用，琉璃蟻1公克約1800隻，10公斤約1800萬隻，以一個山頭來看估計2億隻、一戶家中20萬隻，很多時候藏了很多，只是大家不知道。

▲超噁！琉璃蟻1公克約1800隻，平時會出現在甜汁液附近。（圖／翻攝自臉書）

根據資料顯示，琉璃蟻在台灣環境中危害已包括新竹、苗栗、南投、台中、彰化、嘉義、雲林和台南縣市。林宗岐研究自製液態餌劑誘殺（3%硼酸混合10-20%蔗糖水）方法，利用螞蟻特殊取食性，讓工蟻將含毒誘餌搬回巢內，交哺餵食蟻后和其他螞蟻，透過擒賊先擒王策略，滅除巢內螞蟻。

▲琉璃蟻不只會在田地間，也會爬進居家環境。（圖／農委會提供）

環保署副署長沈志修說，該蟻喜歡在隱蔽環境，除田間也會爬進居家中，若民眾發現可以跟各鄉鎮公所聯繫，環署和農委會會提供餌劑讓大家擺設。防檢局局長馮海東說，冬季近年愈來愈溫暖，原本活躍於南部的琉璃蟻往北走，目標是用溫和手段減少生活干擾。

是否會造成直接農損？農委會副主委黃金城說，不會有直接傷害，只是如甜柿、香蕉、木瓜或火龍果等果類成熟時會分泌出甜汁液，螞蟻就會分佈在這些水果上，或分佈在山上灌溉水管，密密麻麻造成農民採收極大困擾。

▲民眾發現可以跟各鄉鎮公所聯繫，環署和農委會會提供餌劑讓大家擺設。（圖／農委會提供）



林宗岐認為，琉璃蟻雖不像一般火蟻會用針刺人，但也是會咬痛人的皮膚，防治目標不可能達到全不見，但至少要驅離生活中的環境，慢慢減少數量，讓這群螞蟻回到該去的山頭，提醒大家雖好好防治1、2個月就有成效，但不能因此停止，至少要維持1、2年，避免過程復發。