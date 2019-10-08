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空軍台南基地19日開放　IDF戰機將大秀編隊衝場

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▲▼空軍三型主力戰機首批女飛行員媒體邀訪,F-CK-1,IDF,經國號戰鬥機。（圖／記者李毓康攝）

▲IDF經國號戰鬥機。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

國防部19日將辦理108年「國防知性之旅－空軍臺南基地營區開放」活動，這也是國防部今年規劃舉辦之4場營區開放活動的最後一場，屆時除了空軍三型主力戰機性能展示外，IDF戰機也將編隊衝場。此外，還有雷虎小組及空軍樂儀隊表演，並設有地面靜態裝備展示及園遊會等活動。

國防部8日召開例行記者會，就108年「國防知性之旅－空軍臺南基地營區開放」活動進行說明。空軍第一聯隊聯隊長胡中緯少將表示，希望藉營區開放活動，展現國軍建軍備戰成果，增進與民眾接觸及良性互動，凝聚民眾向心，激發全民國防意識，團結全民防衛力量。

胡中緯指出，空軍台南基地營區開放日期為10月19日，開放時間自上午9時至下午4時為止，提供國軍官兵、各政府機關、學校、團體及本國籍民眾入營參觀。

胡中緯表示，當天將有31項靜態地面裝備陳展，包括IDF、幻象2000、F-16等三型主力戰機，還有UH-60M黑鷹直升機、C-130H運輸機、E-2K預警機、P-3C反潛機等。此外，也有M109A2自走砲車、M113人員運輸車、雷霆2000多管火箭、CM33雲豹輪型甲車等裝備。

胡中緯提醒，活動當日不開放一般車輛入營，營區周邊道路實施交通管制請多利用免費接駁車往返。接駁車服務時間自上午7時至下午2時止，分別於高鐵台南站停車場、南紡世貿展覽中心停車場及喜樹路停車場設置接駁點，班距約5至10分鐘一班車，採點到點方式接駁，沿途不提供上、下車服務。

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