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我沒有要侮辱人...社區主委脫口「俗辣」　遭判拘30天罰6千

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▲指責,批評,吵架,歧視,霸凌,價值觀,罵。（圖／翻攝自pixabay）

▲林姓男子因罵人「俗辣」而挨告，遭罰3萬再賠6千。（示意圖，與本案無關／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／綜合報導

彰化一名吳姓男子3月時在社區管理室內與主委林姓男子發生不愉快，爭吵過程中林男因一時情緒就罵了吳男「俗辣」，吳男當下覺得受到污辱憤而向林男提告。彰化地院審理後，林男刑事部分依公然侮辱罪被判處林男拘役30日，可易科罰金3萬元；民事部分則依妨害名譽罪判賠6千元確定。

彰化精誠路一社區內3月21日下午在管理室發生一起口角，社區主委林男因不滿徐姓總幹事遭罵而脫口直指吳男是「俗辣」。吳男當下自認為受到污辱，氣得回嘴「你現在罵誰俗辣」，林男則因情緒上來也不甘示弱地回應「俗辣就是俗辣啊，要罵誰」。

吳男認為「俗辣」一詞已嚴重污辱了他，便拿著雙方爭吵的錄音檔向法院對林男提出告訴。林男在開庭審理時向法官承認確實有開口說「俗辣」，但沒有要侮辱人，他覺得「俗辣」就是敢做不敢承認的意思，沒有其他意涵。法官則認定這個詞彙在社會一般通念中有輕蔑、嘲諷及使人難堪的意涵，是一般社會大眾所不能忍受的，確實有侮辱之意，故依公然侮辱罪判林男拘役30日，可易科罰金3萬元。

另外，在民事部分，吳男有向被告提出10萬元損害名譽的賠償要求。彰地院民事庭省後認定「俗辣」屬故意不法侵害原告名譽的行為，在考量爭執發生場所後，因所見聞的人不多，故判林男須賠吳男6千元。

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