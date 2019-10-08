滑手機到一半...8歲兒驚見「爸爸交纏阿姨」！急傳給媽　人夫扯：是謎片啦

▲人夫外遇拍下性愛片，被8歲兒子發現，並轉傳給老婆。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／高雄報導

高雄市一名李姓人夫與妻子分居，2017年間與一名陳姓女子投宿大陸天津市某飯店，期間發生性行為，還拍下鹹濕影片。事後李男的2個孩子玩手機時，意外發現這段影片，嚇得趕緊轉發給母親。李妻見到影片憤而告上法庭。高雄高分院判李男、陳女有期徒刑4月、3月，連帶賠償45萬元。全案確定。

根據判決書，李男及陳女2017年7月4日至14日間，在對岸天津市一間飯店過夜並發生性關係。返國後，李男的9歲女兒、8歲兒子把玩他的手機時，意外在相簿中見到父親與小三拍下的不雅影片，趕緊轉傳給母親，整件事因此曝光。李妻不甘被丈夫背叛，決定提告妨害婚姻，並求償100萬元。

李男與陳女原先坦承，影片是2人共遊天津時拍攝的，但後來又改口說是2017年3月30日至4月3日間，去馬來西亞旅遊時拍的，說詞反覆不一，最後竟然還辯稱，是從網路上下載的AV成人影片，片中主角並不是自己。

但法院審理時卻發現，2人共遊馬來西亞時，陳女手上並無傷，返國後才割腕，還因此送醫縫合47針。對照影片中女子手部的傷勢，法官認定，影片男女主角就是李男與陳女。除此之外，其他事證也讓2人難逃罪名，最後依通姦罪及相姦罪，各判處李男、陳女5月及4月有期徒刑。另針對李妻求償100萬元，橋頭地方法院審理後，判2人需連帶賠償45萬元。

李男、陳女不服判決結果決定上訴，高雄高分院法官審酌2人改口認罪，各減少1個月刑期，分別改判4月、3月有期徒刑，連帶賠償45萬元，全案確定。

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