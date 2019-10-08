走讀殷曉虹花情＆鳥趣世界　欣賞屏東市生態+留鳥圖鑑

▲「花情、鳥趣─殷曉虹工筆彩墨創作展」即日起至11月3日，在屏東美術館201展區展出。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東美術館開設水墨寫意花鳥班開花結成；當年學生殷曉虹報名學畫，她的作品不但入選全國美展，更拿下屏東美展的首獎「屏東獎」，8日並在屏東美術館展出「花情、鳥趣─工筆彩墨創作展」。市長林恊松表示，殷女士為屏東美術館推動城市美學培育藝術種籽的成效，作了最佳的詮釋和見證。





▲▼市長林恊松（左三）專注欣賞殷曉虹畫作。

屏東美術館為鼓勵市民參與藝術活動，5年前開設水墨寫意花鳥班，殷曉虹報名當學生，今天成為畫家在美術館展出。

她表示，從小就喜愛畫圖，閒暇時持續接觸陶藝、插花、皮雕等，退休後常常與喜好攝影的先生登山涉水，拍攝花、鳥、蟲、魚，並紀錄不同季節情境中的變化。5年前因屏東美術館開設水墨寫意花鳥班，她才正式進入水墨的世界。

她說，當時兒子陳韋勳就讀於美術相關科系研究所，她利用那段期間跟著同時大量閱讀藝術相關書籍與參觀各類藝術展覽，增長知識。母子互相切磋，兒子在創作上也毫不遜色，也拿下全國美展銀牌獎，明年母子檔將舉辦聯展。

殷曉虹從水墨畫入手再轉進工筆花鳥，作品「白蝶舞秋風」入選2017年全國美術展水墨類；「紅腳涉薑叢‧白蝶舞清香」則獲得2017年屏東美展首獎「屏東獎」；「鳥趣」則入選2018年全國美術展水墨類。



她的花鳥世界，除了描述外相與生態的準確性，也透過人為造景，繪出大自然中生態互動的趣味。尤其這次展出有多幅朱槿，在創作時根本不知是屏東市市花，展出時有人告知，她在驚喜之餘，更讚嘆冥冥中的緣。

她謙虛地表示，在習畫中體認，年齡不是限制，天分也不是絕對，「認真、用心」才是學習得以有成之道。她很感激5年前和屏東美術館結下的這緣，讓她的人生更加多彩多姿。

「花情、鳥趣─殷曉虹工筆彩墨創作展」即日起至11月3日，在屏東美術館201展區展出。作品中的花、鳥，都是在屏東市內就地取材，讓人在賞畫之餘，宛如也在欣賞屏東市的生態和留鳥圖鑑。