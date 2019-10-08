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私菸案海關上緊第4道鎖！飛機起降用品　航空公司要向海關申報

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▲▼飛機,乘客,旅客,航空,空服員,。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲為彌補私菸案漏洞，海關上鎖防漏。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

海關近日預告「運輸工具進出口通關管理辦法」，規定未來航空公司出入境的起飛、降落，機上的飲料（酒）、免稅品（包含精品、菸）等，都要事先向海關申報。

國安人員透過總統專機，走私萬條香菸引起國人關注，自7月以來除了相關人員已經遭到起訴，財政部關務署也針對保稅倉庫華膳空廚處15萬罰鍰、並且將華航的責任依據菸酒管理法移請桃園市政府處理，也已經處分600萬罰鍰。

請繼續往下閱讀...

對於機上旅客、機組人員購買超量菸品、免稅品進行3波的「處分」，包含外界所關心的總統府諮議林家如、華航員工黃湘媚等都在處分的範圍之內。

在法規方面，關務署也要求保稅倉庫管理要電子化申報；以及禮遇通關的部分，除了總統、副總統與配偶行李、經外交部、國安單位等認定機敏行李等可以免查驗外，其餘隨行人員、隨扈以及官員的行李都要查驗，並派員代為提領。以及未來也將修正「菸酒管理稅法」未來業者業者販賣、運輸私菸、私酒等違法情形，罰鍰上限將自600萬元提高到1,000萬元，

近日關務署再預告，針對機上的酒水、菸品以及免稅品，再進一步的管理，等於是為私菸案漏洞再上第4道鎖。未來航空業者不論是飛機起飛、降落機上物品要事先向海關申報。關務署官員表示，航空業者起飛（離境）時要申報的物品包含機上供客戶使用的用餐、飲料包含用餐時的酒水、以及機上的免稅品如菸酒及精品等；降落（入境）時要申報進口免稅貨品，包含菸、精品以及飲料如酒；以利保稅倉庫、海關管理。

官員表示，實際上航空業者過去皆以申請准單、紙本申報，此次修法是強化法規、以及電子化管理。依據同法規，如果航空業者違規的話，可以處6000元以上、3萬元以下的罰鍰。「運輸工具進出口通關管理辦法」修正預告期大約是60天，官員表示，台北關已經與相關的業者進行溝通，應該沒有太大的爭議，但是如果業者有想法，也可以上網表達意見，若順利者的話預計年底實施。

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