大型就業博覽會4成機率踩雷　林易瑩：勞工局幫拒絕勞檢超級違規大戶徵才？

▲台南市議員林易瑩希望勞工局拿出魄力、說到做到，讓台南市的就業博覽會不再是大型踩地雷遊戲。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局每年舉辦數場大型就業博覽會，在媒合廠商過程當中，卻沒有針對廠商過去違反勞動法令的紀錄進行篩選過濾，台南市議員林易瑩在台南市議會質詢時指出，大型就業博覽會4成機率踩雷，勞工局幫拒絕勞檢超級違規大戶徵才？

林易瑩指出，台南近5年舉辦的3場大型博覽會，有違反各項勞工相關法律，如勞基法、性平法、職安法、就服法等等的廠商，在第1場次55家有22家違規，單一廠商最高違規8次，第2場次66家有23家違規，單一廠商最高違規9次，第3場次71家有29家違規，單一廠商最高違規8次，大約都落在4成，違規的內容包括未達基本工資、延長工時超過規定，甚至還有拒絕規避或阻撓勞檢員依法執行勤務等違規項目。

這些違規項目，多數是「連續違規」並非無心初犯，對於這種知錯不改的廠商，林易瑩認為市府不應該再將這些惡質廠商列入由公家舉辦的就業活動，這無異於讓市民的勞動權益羊入虎口。

勞工局局長王鑫基指出，過往確實沒有考量到這點，只針對廠商於就業博覽會開出的勞動條件進行審查，因此他也要求勞工局必須在就業博覽會的舉辦規定裡納入排除條款，將這一審查機制制度化，排除過去屢次違反勞動相關法規且「罰不怕」、「改不了」的廠商，尤以「拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務」者，不得再度參加就業博覽會，讓民眾在求職時更安心。勞工局也承諾會研擬出排除條款，下個月11月9日的第4場次就開跑。