「中華民國不分你我！」　蔡英文競辦推30秒國慶影片

記者袁茵／台北報導

雙十國慶即將到來，蔡英文總統競選連任辦公室推出最新影片「中華民國不分你我」，只見總統蔡英文在影片末現「聲」配音，強調「中華民國不分你我，守護台灣需要你我！」蔡英文競辦發言人廖泰翔說，這表達守護中華民國是總統、更是跨黨派人民的共同責任與願景。

蔡英文總統競選連任辦公室8日公布30秒最新影片「中華民國不分你我」。廖泰翔說，這支影片傳達蔡英文守護中華民國主權的決心，並強調國家團結不分你我。

廖泰翔提到，僅管中國大陸透過各種惡劣手段在國際上打壓台灣，甚至喊出「一國兩制台灣方案」，欲消滅中華民國主權，「但只要蔡英文總統執政一天，就會繼續讓中華民國存在於台灣的各個角落，這是全台2300萬人的共識」。

廖泰翔指出，影片透過鏡頭畫面及旁白，提示中華民國就在我們的日常生活之中，「在孩子的圖畫裡」、「在年輕的律動中」，以及「在每次旅行的背包中」。

廖泰翔表示，這些看似再平凡不過的日常，是蔡英文不畏中國壓力，在執政期間努力守護主權的成果。相較之下，國民黨聲稱要捍衛中華民國，但每當遇見中國大陸時，卻又絕口不提中華民國，在2015年的馬習會上更不見任何中華民國國旗。

廖泰翔說，蔡英文在影片最後更現「聲」旁白配音，「不需要爭執，也不需要口號，中華民國不分你我，守護台灣，需要你我」，這段簡單明瞭的文字，搭配蔡英文溫和且堅毅的語氣，表達出守護中華民國是總統、更是跨黨派人民的共同責任與願景。

最後，廖泰翔強調，即便蔡英文守護中華民國不遺餘力，但在選舉期間，經常有來自各方陣營的不實指控，甚至把主權議題當作選舉籌碼來操作。守護國家主權不應區分黨派、區分你我，這正是本支影片要傳達的精神。

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