限定4天「24小時營業」！星巴克時代門市喝得到紅白酒、粉紅啤酒還有現烤麵包

▲星巴克台北時代門市限定日期跨日營業。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

領先日韓市場，星巴克台灣首間導入「氮氣系列」飲品及「新鮮現烤」的台北信義區時代門市，於10/2正式開幕，吸引許多消費者矚目。同時，其也是星巴克目前酒類品項最齊全的門市，除了紅白酒、氣泡酒，還首度開賣芙蓉花神艾爾啤酒。為迎接國慶四天連假來臨，星巴克宣布該門市將於10月9日至10月12日共四日，延長營業時間為24小時營運。

星巴克台北時代門市重新改裝擴店開幕，不僅為台灣首間導入「氮氣系列」飲品的門市，也是星巴克全球第二間導入「新鮮現烤」專案的門市，全部以來自法國直送的原料於門市解凍與烤焙，全品項共12款，價格介於70～150元，包含可頌、杏桃塔、蘋果派等。同時，該門市的酒類品項也為最齊全，共有6種選擇。

星巴克指出，台北時代門市甫開幕廣受顧客歡迎喜愛，因此平日營業時間也將延長至凌晨十二點，且為迎接四天連假來臨，特別推出限定活動，除了10月9日至10月12日延長營業時間為24小時外，還邀約樂團進駐演奏，同時金星會員於活動期間內於台北時代門市，單筆購買兩杯中杯以上氮氣系列或酒類飲料，可額外獲贈20顆星。

另外，10月9日至10月27日期間，凡顧客於統一時代百貨台北店當日累計消費滿3,000元發票，可獲得星巴克免費一杯中杯咖啡飲料券，以及專屬杯裝酒類飲品同品項買二送一優惠券。至於丹堤咖啡則為歡慶雙十來臨，則於10/10推出全系列飲品大杯以上買一送一優惠活動。

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