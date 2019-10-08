北捷取消8折優惠　議員質疑：為補1280月票1.5億短收

▲台北捷運悠遊卡取消優惠。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

北捷規劃未來每月搭乘超過40次通勤或通學的旅客，可以享有比現在8折更多的優惠，預計年底定案。北捷8日在交通委員會指出，約有20%民眾使用1280定期票，一天40萬人次，但是一年要補貼乘客8億，其中1.5億北捷自行吸收，引起議員質疑，取消8折優惠是為了補1280短收的洞。

針對優惠政策調整，顏邦傑表示，10次為一個級距，10次、20次、30次依序有不同程度優惠，朝這個方向研擬，各級距優惠折扣還在試算中，10次以下沒有折扣的機率很大，根據初步計算，收入將增加2至3％，約3至5億，未來將在每個月結算上個月的優惠折扣，自動加值。

請繼續往下閱讀...

北市議員徐弘庭批評，設定一個月使用40趟以上者有優惠，享受高折扣的人少，大部份使用者將面臨到成本上升問題，不然調整優惠幹嘛，應思考如何調整至合理級距，而不把民眾逼到去騎機車，否則台北市推什麼綠運輸。



徐弘庭進一步質疑，很大的矛盾點是1280是根據8折票價規劃，如果要調整8折，第一個要動的是1280。交通局長陳學台坦言，當時按照消費者實際搭乘金額規劃，的確是8折後的金額。

徐弘庭認為，隨著捷運路段提升，長途使用者會更多，成本增加就虧更多，未來1280洞愈來愈大，憑什麼要做運價調整，這邏輯在哪裡？且規劃1280政策時，是以8折後的票價計算，為何不檢討1280，市府就是不承認當時沒有考慮到，如今根本政策不一致。

戴錫欽認為，市長柯文哲又要馬兒好又要馬兒不吃草，既要鼓勵大眾運輸又要調整票價，這是矛盾的作法，未來他們將使用1280月票或是使用新的優惠政策，應多考慮連動性，無論如何不能改變大家的搭乘習慣，否則得不償失 。

►他奶奶的美麗小秘訣