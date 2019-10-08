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台星網路門市「好10成雙」　月租省10%、萬元手機變10元

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▲▼台灣之星網路門市推出「好10成雙」優惠。（圖／台灣之星提供）

▲台灣之星網路門市推出「好10成雙」優惠。（圖／台灣之星提供）

記者邱倢芯／台北報導

為歡慶一年一度雙十國慶到來，台灣之星宣布自即日起開始，網路門市祭出優惠方案與全民同慶，不論想買手機或辦門號，通通都能「十分滿足」；除了有月租費省10%外，再享多款人氣熱門手機包含：ASUS ZenFone 5（原價11,990元）、HTC U12 life 64G（原價9,990元）、OPPO AX5s（4G/64G）（原價7,990元）及紅米Note 7（原價6,999元），通通只要10元就可直接帶走。

台灣之星指出，即日起至10/17止，凡加入台灣之星官方LINE好友，登錄領取折價券，即可至網路門市新申裝/攜碼申辦「好10成雙」指定手機資費方案，綁約30個月，除可享原月租費388元終身現折10%優惠，等於只要月租349元就可享有網速最高21Mbps上網吃到飽，且網內互打免費、若每月贈送的免費網外語音分鐘數用完，網外/市話也只要每分鐘2元。

若沒有購買手機需求的消費者，台灣之星也提供單辦門號申辦優惠，即日起至10/31止，凡於網路門市新申裝/攜碼申辦「電信最大包」資費方案，綁約24個月，月租費月月折200元，等於月租299元（原月租499元），即可擁有極速上網吃到飽體驗，網外加市話合計贈送299分鐘，相當於每月的月租費可完全折抵網外/市話通話費，且網內互打免費、若每月贈送的免費語音分鐘數用完，網外/市話也只要每分鐘1元。

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