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大稻埕復古裝扮大遊行！「老派散步地圖」蒐羅1920年庶民生活

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▲2019大稻埕國際藝術節。（圖／大稻埕國際藝術節提供）

▲大稻埕「老派生活的散步地圖」將攜手大稻埕國際藝術節，舉辦復古裝扮封街大遊行。（示意圖／大稻埕國際藝術節提供）

記者林育綾／台北報導

大稻埕是百年前臺灣文化啟蒙地之一，當年更是重要的經商繁華盛地，文化部將在10月7日至30日舉辦「重返大稻埕——老派生活的散步地圖」，蒐羅從 1920 年代起，與大稻埕庶民生活相關的文物與影像創作，並和獨具特色的在地店家合作，規劃一系列展覽、講座與「復古裝扮大遊行」活動，帶民眾重返百年前風華！

時光倒轉到百年前，在1920年代的大稻埕，充滿各式流行事物，喫茶店（咖啡店）、洋和服店、戲館⋯等林立街頭，在商業與人文薈萃之下，累積精采多元的在地故事。而如今文化部推動「國家文化記憶庫」使命，就是藉由文化故事的記錄與保存，傳遞這塊土地上珍貴的記憶與情感。

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▲▼「重返大稻埕——老派生活的散步地圖」。（圖／文化部提供）

▲文化部將在10月7日至30日舉辦「重返大稻埕——老派生活的散步地圖」活動。（圖／文化部提供）

此次舉辦「重返大稻埕——老派生活的散步地圖」活動，將爬梳大稻埕相關之服飾、飲食、戲曲、信仰等元素，依不同主題邀請在地店家共同合作策展，讓民眾在具歷史情懷的場域中，藉著事件、物件、場域的再現，將百年前大稻埕的常民生活，重新交融在現代生活的片段風貌中。

大稻埕又有「戲窟」之稱，當民眾跟隨「老派生活的散步地圖」，能看到導演楊力州的《紅盒子》劇照，他記錄國寶大師陳錫煌的掌中技藝，更深入探索臺灣布袋戲的興衰變遷。

▲▼《紅盒子》首映會-陳錫煌。（圖／記者黃克翔攝）

▲導演楊力州的紀錄片《紅盒子》，記錄國寶大師陳錫煌的掌中技藝。（圖／記者黃克翔攝）

另還有國立工藝研究發展中心製作的VR影片，帶領參觀者以第一人稱視角，沉浸在臺灣茶的生長環境與大稻埕歷史風光。而為了創造更好的觀賞體驗，部分平面展示內容更特別選用無背光、無藍光的西伯電子紙裝置數位呈現，適合參觀者長時間駐足。
 
大稻埕早期知識分子雲集，藉由國立臺灣師範大學（前身為臺北高校）和臺灣吧(Taiwan Bar)的展示，實地還原神秘的「臺北高校生」真實樣貌，這群菁英中的菁英，穿制服也穿出自己的叛逆個性，新潮打扮正呈現服飾文化與精神象徵的關聯。

▲2019大稻埕國際藝術節。（圖／大稻埕國際藝術節提供）

▲文化部也為此攜手「大稻埕國際藝術節」，邀民眾齊聚大稻埕參與「復古裝扮大遊行」。（圖／大稻埕國際藝術節提供）

文化部也為此攜手「大稻埕國際藝術節」，在 10月20日的「時空劇場–1920 變裝遊行」活動日當天，邀請民眾換上最復古的裝扮，齊聚大稻埕參與封街大遊行！當天更特別規劃「定格老靈魂：復古拍立得攝影」，只要完成文宣集章活動，就能在永樂市場主舞臺旁「國家文化記憶庫」專屬攤位，拍下具有時代感的個人寫真紀念。

重返大稻埕——老派生活的散步地圖
時間：10/7-10/31
地點：大稻埕街區，詳情請洽國家文化記憶庫臉書粉絲團
 
限定活動「定格老靈魂：復古拍立得攝影」
時間：10/20 (日) 14:00-17:00
地點：迪化街永樂市場「國家文化記憶庫」攤位

重返「1920狂騷年代」！在三合院裡邊洗頭邊聽大稻埕故事

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