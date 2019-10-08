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新任公務員「難做人」　時力籲鬆綁三年禁轉調規定

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▲▼時代力量立院黨團召開「修法讓新任公務員不再難做人」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量立院黨團召開「修法讓新任公務員不再難做人」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

考量現行《公務人員考試法》規定新任公務員三年內不得轉調，異地就業恐讓公務員難以顧及家庭，更影響正值適婚、適生育年齡的公務同仁的成家意願。對此，時代力量立法院黨團8日召開記者會，呼籲鬆綁新任公務員三年不得轉調的規定，幫助公務員成家、照顧家中老小。

時代力量立院黨團8日上午召開「修法讓新任公務員不再難做人」記者會，包括黨團主任陳惠敏、高雄市議員林于凱及公務革新力量聯盟秘書長何昀峯皆有出席。

陳惠敏引述政府統計資料指出，2018年的新任公務員平均年齡為29.97歲，同年的國人平均初婚年齡男女分別為32.5歲、30.2歲，首胎平均年齡則為30.9歲，亦即初任公務人員幾乎都是在適婚年齡的區間，而且也符合衛生福利部所推廣的適合生育年齡，結果卻可能因為工作而與家庭分隔兩地。

陳惠敏表示，勞動部對於一般勞工設有「跨域就業津貼」，正是考量到異地就業是一個就業障礙，會衍生交通、搬遷及租屋等成本，但對於公務員卻設有服務三年內不得轉調之規定，如果分發到外縣市，等於將面臨三年的跨域就業，無論是生活成本或者與家人分隔兩地，都是不小的負擔。

林于凱指出，目前的考試制度設計，只能讓分發到異地的公務人員面臨難題，他已經接到多位公務員陳情反映這樣的情況。此外，即使報請育嬰留停，回到工作崗位後，依然要受「限制轉調」的三年條款。

何昀峯則分析，強留這三年對於機關未必是好事，這三年內公務員恐怕無心陞遷、只等著轉調，更可能因家庭因素而時常必須請假或遲到早退，無論當事人是消極或是心有餘而力不足，都可能會影響到同仁之間的工作效能。

何昀峯認為，政府的考選用人制度當然可以設計公務人員的調任，但制度設計一旦完全違背人性又冷酷無情，對於這些年大力推動「友善職場」和「員工協助方案」的主管機關來說，無疑是一個顏面盡失的耳光，「若政府都無法帶頭做好友善職場，又怎麼去要求私人企業」。

陳惠敏呼籲，透過修正《公務人員考試法》第6條，開放讓「家庭有疾病、懷孕、生產、父母病危、子女重症或其他不可歸責事由者，以及養育三足歲以下子女者」能夠不受「服務三年內不得轉調」之限制，至少先允許家庭有合理需求的新任公務員能夠不受限制進行轉調。

陳惠敏也提出，國防部目前有體恤國軍照顧家人的請調制度，但年輕公務員自己卻是深受制度綑綁。她表示，這項修法並不複雜，卻能夠友善、鼓勵有志於改革文官體制的青年朋友進入公務體系，希望在本屆立法院最後一會期能夠完成。

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