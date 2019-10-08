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台南雞肉料理席開百桌　黃偉哲揪你逗陣來呷好料

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▲台南市養雞協會將在麻豆區國立曾文高級農工職業學校-風雨球場內，辦理「作伙來呷國產雞肉饗宴」活動，預計席開百桌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市養雞協會將在麻豆區國立曾文高級農工職業學校-風雨球場內，辦理「作伙來呷國產雞肉饗宴」活動，預計席開百桌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為加強推廣國產雞肉，特別是最優質的台南雞肉，台南市政府農業局輔導台南市養雞協會將於10月26日，在麻豆區國立曾文高級農工職業學校-風雨球場內，辦理「作伙來呷國產雞肉饗宴」活動，預計席開百桌。

活動自10月9日上午8時開放訂購至10月21日下午17時，席次額滿為止，每桌含甜點、水果計10道料理，每桌新台幣4000元，每桌費用將提撥5％捐贈家庭扶助基金會，台南市長黃偉哲邀請大家趕快逗陣來呷，作伙作公益。

市長黃偉哲表示，台南肉雞飼養量及屠宰量居全國第4，是提供國人雞肉所需的重要生產地，相較進口雞肉運輸期間常以冷凍方式維持品質，國產雞肉在地生產具有更新鮮、安全的優勢，值得民眾多多選購。

台南市農業局長李朝塘表示，本次饗宴以「呷在地尚安心」為主題，邀請下營區田媽媽餐廳掌廚，以台南市生產的國產雞肉為主要食材，再融入在地農產品元素（六甲台南16號米、麻豆文旦、西港麻油、下營桑椹等），設計出創意又具家常味的料理，民眾不僅能一次品嚐到多元的在地食材滋味，也能體驗鮮享在地的核心價值。

▲台南市養雞協會將在麻豆區國立曾文高級農工職業學校-風雨球場內，辦理「作伙來呷國產雞肉饗宴」活動，預計席開百桌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

饗宴內容包含賜喜冷盤〈油雞、椒麻雞皮蛋、越光米雞香鬆壽司、泡菜炒雞球〉、芋香雞翅時雨煮、柚香雞肉手捲、麻油雞米糕、人參燉雞、炭烤台灣鯛、桑椹醋鮮蝦、炸雞桶、焦糖雞蛋布丁及當季水果。

農業局說，這次雞肉食材選用全雞及分切雞肉來烹煮，呈現不同的料理風格，其中饗宴重點主角莫過於以整隻雞燉煮而成的「人參燉雞」，其選用1.8公斤適齡黑羽土雞，肉質Q彈，是秋冬時節應景的家常料理；隨家庭結構及消費型態的轉變，分切雞肉更便利消費者烹煮，「芋香雞翅時雨煮」就是以分切雞肉搭配當季蔬菜就可簡單、輕鬆完成的理念作發想，另一項焦點料理絶對是這道國民美食－「炸雞桶」，選用國產白肉雞雞腿部位，給你滿滿的酥脆炸雞腿，這一定要揪親朋好友前來分享才夠味啊。

農業局表示，民眾購買國產生鮮雞肉時請認明合格屠宰標章或CAS、產銷履歷標章的生鮮雞肉，品質更有保障，放心選購安心食用，讓我們用行動支持台南市優質國產雞肉。

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