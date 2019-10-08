柏瑞新興邊境高收益債券基金主打成長+息收　10月中開募





▲柏瑞推新興邊境高收益債基金。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

面對全球央行接連降息、利率越來越低的環境，柏瑞投信趁勢推出新興邊境高收益債券基金，尋求投資成長契機，同時擁有高息收，預計10月中開募。

在追求成長方面，柏瑞新興邊境高收益債券基金經理人李育昇表示，過去資產類別的表現，大部分投資人都抱持「美國一定強」的既定印象，然而，若從2001年底起算，邊境債的長期表現優於美國股票，甚至贏過美國高收益債，可作為長線布局的絕佳潛力標的。

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在尋求收益方面，全球央行貨幣政策轉向寬鬆已經成為趨勢，投資人對於殖利率相對較高的收益型資產需求更強。根據Bloomberg統計，邊境債指數的殖利率平均超過6%，不但高於新興債指數平均的5%，更是美國10年期公債的3倍以上，隨著全球負利率債券規模持續攀升，邊境債顯得更具吸引力。

針對貿易戰未歇，對於未來投資市場的影響，李育昇認為，中美貿易戰發展雖難以預料，但邊境債指數與貿易戰的相關性低。然而，邊境市場雖然收益驚人，但匯率漲跌波動也不小，該如何兼顧息收與控制風險？

李育昇指出，透過柏瑞獨創配置策略，此檔基金將以邊境國家主權債券為主、加入高息當地貨幣債券、再搭配新興市場債券為輔，預定占投資組合比重各為50%、25%、25%，並且不過度操作匯率，也不過度重押國家，以期降低違約風險、增加流動性、且發揮匯率波動緩衝的效果。

▼邊境債殖利率相對較高。（資料來源：資料來源：Bloomberg，2001/12/31~2019/7/31）