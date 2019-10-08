「礦業用地」管理跨三部門　礦業協會籲統一託管、合理化管理

▲精密礦業協會王自雄理事長與石礦公會秘書長曾保宗等人，呼籲礦務局「礦業用地」統一託管。（圖／精密礦業提供）

生活中心／綜合報導

礦業用地在台灣不論是取得或是管理都有一定的難度，因事權管理沒有統一，學者也曾建議經濟部礦務局站在主管礦業開發之立場，應統一進行收租管理，礦業業者集結召開記者會向礦務局喊話，要求「礦業用地」統一託管，並強化用地合理化管理。

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▲精密礦業協會王自雄理事長（左一）與石礦公會秘書長曾保宗（右一）出席記者會。（圖／精密礦業提供）

台灣現階段礦業用地取得及管理上困難，實肇因於事權管理並未統一，土地主管機關及相關單位對礦業用地之合理需求，在基本上產生矛盾甚至相互抵觸，致用地取得及管理上產生困難，不僅影響礦合理的規劃開發，更造成機關甚至部會間的不協調，屢屢引發立法院、監察院的關注。



曾有學者建議「礦業用地」之癥結問題牽涉土地管理機關﹕林務局、國有財產署、原住民委員會等三單位應統一租金計算基準及礦務局對礦業法第46條「一般正常交易價格」之函釋或法規修正，建議經濟部礦務局站在主管礦業開發之立場，應統一進行收租管理，同時檢討稅費及租金等所有負擔合理性，則礦業開發從申請礦業權設定，礦業用地核定及租金收取事權，統一由礦務局管理，礦業得以均衡發展，簡政便民。



礦業業者建議礦務局要硬起來，集中礦業管理是基於現今各國管理（SOP）方面的需要，由各業者統一報告制度、管理，訊息採集和新的管理模式。集中管理的基礎集中，確實落實礦業權則方向，明確需要解決的關鍵問題，然後制定符合本業者需要的目標，以求根本解決之道。