蘆洲加蓋鐵皮暗藏職業大賭場　新北市公安稽查強制拆除

▲蘆洲加蓋鐵皮屋內藏職業賭場，經通報市府強制拆除。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

日前新北警方接獲線報，在蘆洲區永安南路上查獲一間職業賭場，主嫌林男在停車場旁的加蓋鐵皮屋內經營賭場牟利，為斷絕不法份子活動空間，蘆洲分局主動報請新北市府公安聯合稽查小組到場稽查，認定違章建築事實明確，並於7日強制拆除，展現公權力執法決心。

警方日前接獲蘆洲區永安南路某加蓋鐵皮屋內有職業大賭場，經埋伏蒐證，於9月初晚間見時機成熟遂率隊突襲，查獲林姓男子意圖營利租用該處作為賭博場所，現場並查扣象棋、骰子、塑膠片、監視主機、監視螢幕、監視鏡頭、抽頭金5萬餘元及賭資19萬餘元等不法證物，全案依法送辦。

案發後蘆洲分局立即提報新北市政府公共安全聯合稽查小組，由工務局、拆除大隊、警察局及蘆洲分局等機關到場同步實施聯合稽查，發現林嫌為掩人耳目，地點選在停車場旁加蓋鐵皮屋，供犯罪場所使用。經聯合稽查確認是加蓋違章建築且潛藏公共安全危機，隨即列為優先拆除目標，並於7日強制拆除。

新北市政府呼籲房屋所有人應避免將房子出租給不法分子，造成社會治安疑慮而損及自身權益，將持續加強查緝犯罪行為，並結合新北市公安聯合稽查小組，斷絕槍枝、毒品、詐欺、賭場等犯罪集團的空間，以有效預防犯罪問題。

▼蘆洲警方到場配合拆除。（圖／記者陳豐德翻攝）



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