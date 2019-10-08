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埔鹽順澤宮「冠軍帽」4萬頂發到剩1萬頂　國慶再加碼送4千頂

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  ▲埔鹽順澤宮翻攝

▲埔鹽順澤宮國慶4天連假加碼發放4千頂。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

埔鹽順澤宮的進香專用藍色鴨舌帽，因為23歲的挪威選手艾登9月間頭戴「埔鹽順澤宮」的帽子，參加鐵人3項奪得冠軍，因此揚名國際，讓廟方決定開放登記免費贈送4萬1千頂，如今已經領完3萬餘頂，廟方決定再加碼4千頂，讓沒有登記到的民眾，在國慶連續假日4天都有機會可以索取。

▲埔鹽順澤宮國慶4天連假加碼發放4千頂。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲信徒陳木村（左）與主委魏信顧。（圖／記者唐詠絮翻攝）

順澤宮總幹事陳守欽說，9月15日登記截止日止，已經登記有4萬1千頂，也每天在官網上公告號碼領取的民眾，已經被領走3萬多頂，但這半個多月以來，因為仍有許多當時未能及時登記信眾，持續不斷蒞臨廟方參拜，希望能夠拿到這冠軍宮帽，以祈求平安順適，在信徒陳木村的贊助20萬元，加製4千頂，準備在國慶4天連假發放。

▲埔心國中選手到順澤宮參拜祈求好運。（圖／埔心國中提供）

▲埔心國中選手帶特大號神帽到順澤宮參拜祈求好運。

陳守欽也說，國慶每日上午10:30開始，每日提供1000頂宮帽，採一人一頂，現場依序領取方式，供需要信眾索取，領完為止。同時也呼籲，對於家裡已有領取宮帽大德，儘量把機會讓給尚未持有宮帽信眾。

廟方同時也表示，已登記索取民眾的民眾也可以在雙十連續假期4天中，將帽子領走，但原則上只保留到10月31日，帽子就不開放給民眾領取，更感謝信眾大德的支持。

▲順澤宮發放第一批冠軍帽。（圖／埔鹽鄉長許文萍提供）

▲領帽人潮絡繹不絕。

彰化縣城觀處營運管理科科長楊儒乾說，已經準備了7千頂埔鹽順澤宮鴨舌帽，給10月底之後到彰化申請擴大國旅冬遊補助住房的民眾，一房不限人次可領取一張帽子兌換券，可以到埔鹽鄉參觀順道去順澤宮領帽，帶動周邊觀光效益。

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