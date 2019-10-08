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浮報醫療費詐領健保　牙醫吐回312萬「深表悔悟」換緩起訴

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▲桃園市林姓牙醫今年4月間在蘆竹區開設牙醫診所，遭健保局查出詐領健保費。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市林姓牙醫今年4月間在蘆竹區開設牙醫診所，遭健保局查出詐領健保費。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓牙醫在蘆竹區開設牙醫診所，今年4月間被查出病患就醫補卡次數偏高，健保局派員調查發現，補卡病患實際上並未到診所看診，林涉嫌浮報醫療費用多達17萬餘點數，合計詐得16萬餘元，健保局因而提告；林姓牙醫偵訊時坦承犯行，檢方查出林5年內無不良紀錄，並已繳回不當申報相關費用312萬餘元，偵結詐欺、業務上登載不實罪予以緩起訴為期1年。

檢警調查，68歲的林姓牙醫在蘆竹區開設牙醫診所，為健保局特約醫事機構，健保局健康保險署指控，林涉嫌在今年4月間單月健保補卡比率偏高，經過查證，補卡患者實際上並未到診所看診，也未有欠卡紀錄，林涉嫌浮報與盜刷病患提供之健保卡，製造不實就醫紀錄，導致健保局陷於錯誤如數給付。

健保局事後查出林姓牙醫以此方式浮報醫療費用為17萬590點，總計詐得約16萬7051元，足以損害健保署給予健保給付之正確性，因而委託律師提告。

林姓牙醫在偵訊時坦承犯行，並歸還繳交不當申報相關費用總計312萬餘元，還有匯款紀錄。健保局提供檢方包括診所病患就醫紀錄、詐領健保醫療費用明細表、病患訪談紀錄等相關資料佐證，並終止特約合作醫院1年；檢方認為，林姓牙師犯後深表悔悟，參酌其5年內並無不良前科，犯後態度良好且繳回不當費用，偵結予以緩起訴1年處分，收到緩起訴確定6個月內須向公庫支付40萬元，並參加法治教育課程1場。

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