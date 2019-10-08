2家偷排廢氣「大咖」抓到了！環署不手軟各重罰2千萬

▲業者只要造成大量空氣汙染物逸散於空氣中，環署將祭重罰。 （示意圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

違規排放廢氣的人要小心了！環保署今（8日）指出，空氣汙染防制法修正大幅提高罰鍰上限（最高20倍），新法上路後，已有2家業者被抓到罰最高金額新台幣2000萬元。

環署表示，新法也加重刑責，並提高罰金額度，且有至少6個月的最低刑度，對於行為人以外相關的法人（如公司）或自然人，併受到罰金處罰則提高10倍。新法施行至今，涉及刑罰處分，負責人或行為人遭判刑有18件。此外，空汙法新增追繳不法利得、取消優惠待遇、民眾及員工檢舉拿獎金等規定，也對空氣汙染的「大咖」或「常客」加重處罰及鼓勵檢舉。

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▲台中「保特瓶大廠」日前偷排廢氣，遭重罰追繳1.2億空汙費。（圖／環保署提供）

環署指出，空汙法修正後，舉凡超過排放標準、未依規定設置及操作汙染防制設施、未依許可內容設置及操作等，計有14條相關條文的罰鍰上限已由100萬元提高到2000萬元；此外，針對空汙法所禁止的空氣汙染行為，罰鍰上限也由100萬元提高為500萬元，修法至今已有5件因工廠管理不當、引起火災或爆炸等（如石化廠或廢輪胎廠大火），導致大量空氣汙染物逸散於空氣中，遭處以500萬元罰鍰。

環署表示，空汙法涉及刑事處分的條文計有7條，罰金上限由500萬元提高為3000萬元，處5年以下有期徒刑者，最低刑度提高為6個月。此外，針對排放管道排放有害空氣汙染物超過排放限值，有損害他人生命或身體健康之虞者，處以刑事處分。修法至今遭環保主管機關移送地檢署偵辦的刑事案件共19件，其中14件負責人被判6個月以下有期徒刑，4件判55天以下拘役，1件判無罪，有罪的比例為18/19。又遭判刑併科罰金的 有5件（35萬元以下），主要違規內容是不遵行主管機關停工、停止操作的命令、非法燃燒有害物質及非法進口冷媒等情形。

▲環署強調，違反空汙法規定而有不法利得，不論是多賺的錢，或少花的錢都會被追回。（圖／環保署提供）

環署提到，除上述行政及刑事處罰外，因違反空汙法規定而有不法利得，不論是違法多賺的錢，或少花的錢（如防制設備購買及操作維護費用），都會被主管機關追回；受處分者則會被公開在環署網站，由全民共同監督；若被認定為違規情節重大，會由提供優惠待遇的主管機關停止並追回當年度優惠待遇，往後3年也無法享受政府優惠待遇。民眾或工廠員工發現有違規或汙染情形（吹哨者）而提出檢舉，經查證屬實者，環保機關會從罰鍰中提供一定比例金額當作獎金，鼓勵民眾勇於檢舉。

另外，修法至今，環署統計各縣市受理的烏賊車檢舉案件中，獎金發放件數約4500件，核發獎金100多萬元；此外，也有民眾在今年1至7月拿到70多萬元的環保檢舉獎金。環保機關同時也提供必要的法律扶助，保障檢舉人的權益。