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雙十搶起來！1元抽Switch Lite　第二代AirPods只要1010元

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▲傳言成真！純正掌機 Nintendo Switch Lite 正式發表。（圖／翻攝官網）

▲蝦皮購物將於10/9祭出Nintendo Switch Lite 限量10台，1元下單即有機會入手。（圖／翻攝任天堂官網）

記者洪菱鞠／台北報導

迎接雙十國慶到來，電商狂推各項好康促銷，主打人氣商品限時折扣下殺、消費滿額送折價券或購物金之外，其中在10/9、10/10這兩天，有網購平台加倍優惠助攻，不僅第二代AirPods只要1,010元，更有1元抽Switch Lite的超狂加碼。

東森購物歡慶20週年，10/10以前消費滿2,020元，可抽200枚東森幣，限量200名；10/22前消費累積滿萬元，有機會獲得1,000元折價券，限量300名；10/10～10/14期間，全館下殺85折，天天中午再狂灑20萬元，此外，20間銀行最高可享10%回饋。即日起至12月底，凡於全通路消費最高回饋20%東森幣，天天、月月再加碼抽獎，其中將送出東京來回機票共10名，讓幸運兒省荷包暢玩日本。

東森購物20週年慶（圖／東森購物提供）

▲東森購物歡慶20週年，即日起祭出一系列優惠活動。（圖／翻攝自東森購物網）

蝦皮購物於10/9、10/10兩天大手筆加倍加碼，除了全站指定店家滿99元免運、Adidas、DR.WU等人氣商品買一送一、只要下單10元即可抽10萬購物金，整點時段更有多款爆品2折起，10/9中午12:00主推原價4,990元的第二代AirPods，限量搶購價只要1,010元，任天堂Switch、Whoo后秘貼重生精華50ml、小米德爾瑪手持無線吸塵器等指定時段也祭出3～8折下殺。此外，還有限量10台Nintendo Switch Lite、iPhone XS加入一元奪寶戰行列。

Yahoo奇摩購物中心祭出百貨週年慶加碼優惠，集結旗下220大國際知名品牌，10/8～10/13祭出天天搶限量1折神券、3折入手國際品牌夢幻逸品，下單就送30元購物金，滿額最高再送1,200元折價券與購物金。10/14～10/18加碼消費滿12,000最高送20%回饋，還有機會以1元將iPhone 11帶回家。Yahoo奇摩超級商城則是與聯合利華官方旗艦店，推出「舉國歡慶、聯合放價」活動，指定商品滿999元現折100，下單再抽漢來海港城餐券。

松果購物推出「國民狂歡節」（圖／業者提供）

▲松果購物10/10主打原價1190元的「台灣製 素色超細纖床包枕套組」，不僅推出多色任選，更祭出單人、雙人、加大均一價的回饋，破盤價337元。（圖／松果購物提供）

松果購物主打MIT商品推出「國民狂歡節」專區，即日起至10/14，精選MIT台灣製造、站內好評爆品、居家好物、寢具家飾、3C家電、秋裝時尚、饕客美食等數百項優質商品，不限消費金額通通免運再打85折，國慶4天連假再加碼APP全站再回饋8%優惠。另首度與美食外送平台foodpanda合作，消費滿額送獨家「foodpanda $160 優惠折價券」。

friDay購物祭出一系列優惠活動，其中針對季節性3C家電，像是小紫除塵蹣機、空氣清淨機及冷氣、電扇等，都趁勢超值下殺，再加碼天天送11,350折價券現領現折。而10月適逢百貨周年慶，人氣百貨專櫃品牌SKII、Estee Lauder等與百貨同步優惠外，美妝限定消費滿2,000現折200、滿3,000現折300，滿額再抽飛利浦頂級觸控式氣炸鍋。

樂天市場針對雙十週年慶，鎖定線下實體新會員，即日起至10/13推出「雙10國慶 集10行樂」活動，祭出多項商品下殺5折起，例如伊萊克斯完美管家2合1直立式吸塵器，原價12,900元，特價6,990元；PHILIPS智慧萬用電子鍋，原價9,900元，特價4,788元，而全站滿額10%回饋、指定店家加碼10%、使用手機App優惠券可再享10%回饋、搭配指定信用卡最高回饋10%刷卡金，優惠最高可賺40%回饋。

樂天Kobo電子書特別推出4天限時優惠，10/10～10/13期間，全站書籍皆享75折優惠，並同步推出「生活型態大進化，你準備好了嗎？」書展，創意市集全書系79折起，搭配週末折扣最划算。另外也推薦近期獨家首賣新書，包括《蝗蟲效應》、《崩盤》以及《好關係是麻煩出來的》，可享獨家優惠79折起。

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