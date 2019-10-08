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門口撿到母雞！頂小紅冠下蛋「一屁股坐下」敷雞寶　她秒成月嫂…萌炸萬人

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲原PO在家門口撿到雞。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

在路上看到白雞別撿，因為很有可能是擋煞用的開光雞，但如果是一般的母雞出現在家門口該怎麼辦呢？一名女網友表示，她一大早在家門口撿到一隻母雞，撿到雞就算了，過沒多久牠竟然開始下蛋，甚至還一屁股坐下孵蛋，讓原PO家瞬間變月子中心。超可愛的畫面秒融化網友，「養起來，成為雞農大王的第一步。」

這位女網友在臉書《爆廢公社公開版》貼文，「一大早在家門口撿到一隻雞就算了，沒多久她竟然還下蛋，好吧，下蛋就下蛋，但這位太太竟然一屁股坐下來開始孵蛋」，超展開的劇情，讓原PO忍不住用hashtag宣洩自己心中的OS「#X_你當我家是月子中心喔？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲▼母雞過沒多久就下蛋，無辜神情超萌。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO還貼出3張小母雞生下蛋、坐下孵蛋的萌樣，貼文吸引超過1.1萬人按讚，留言數也超過500則。網友們看到照片都直呼融化了，「這是母雞沒錯，有些品種的母雞雞冠會比較大一點，收編收編」、「福地福人居，能讓鳥類安心下蛋而且有孵蛋的行為出現，這個地方肯定是安全而且有福氣的好地方」、「好溫馨喔！牠找到願意照顧牠的好人家了」、「雞界棄婦……牠是感謝妳收留她，準備生一堆孩子報答妳。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲母雞一屁股地開始孵蛋，讓原PO秒變月嫂。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

還有人看到貼文笑說，「拜託好好照顧人家，找個好月婆，女人生孩子很辛苦」、「恭喜，如果該蛋有成功受精的話，21天後妳就可以當阿嬤了」、「她只是來你家借宿一下，好吧～既然孩子都生下來了，妳就好人做到底，把孩子的爹也找來一起住吧」、「先讓她孵蛋一陣子看看，說不定能看到小雞孵化喔，或許已經有先受精才流浪出來投靠妳……真是感人的畫面啊！」

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