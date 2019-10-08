先探／謝金河：台股背後增加的新動能

文／謝金河

看空房市多年的戴德梁行顏炳立最近改口說，台灣土地交易前三季逾二○○○億元，寫下歷史新高紀錄；他認為建商儲備好麵粉，台灣的房市在明年會「春暖花開」。他的華麗轉身，價值可抵萬金，因為在房市多空雜陳之際，顏炳立突然由空翻多，整個市場資金頓時轉向，這可以看出台商資金回流帶給台灣經濟正面熱效應正在逐漸放大。

投資新動能不會一下熄火

今年以來，唱衰台灣經濟的不絕於耳，尤其是政治人物，在他們口中台灣像一艘鐵達尼號破船，隨時有沈沒的危險，競選總統的韓國瑜也說，台灣經濟鬼混二十年，郭董也說中華民國是一間即將破產的艱困公司；國際知名的經濟學人也說台灣可能是美中冷戰下的祭品；標準普爾也預測台灣在美中貿易戰中受傷會最重，台灣今年ＧＤＰ成長率會居四小龍之末，國內各大經濟研究機構紛紛下調二○一九年台灣的經濟成長率，大家一致的共識是台灣保二有困難。

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但是今年已經過了四分之三，大家看看台灣經濟的表現並沒有大家想像那麼悲觀，首先是原來下調ＧＤＰ的經濟預測機構，最近紛紛上調今年經濟成長目標，原本認為保二有困難的元大寶華最近把ＧＤＰ成長從二．一％拉升到二．三％，央行也把ＧＤＰ從二．○六％上調到二．四％，負責預測的梁國源院長及央行楊金龍總裁都驚呼台商回流效果超乎預期，過去台灣拉動ＧＤＰ的主要力量來自出口，一部分是政府投資，元大寶華今年上調ＧＤＰ成長率之外，發現台灣民間投資從成長三．六七％到五．○五％，這個民間投資成長新動能，成為拉抬台灣ＧＤＰ主要力量，這個由民間投資帶動的成長，不會一下熄火，未來將成為穩健帶動經濟成長新動能。

最明顯的是今年全世界半導體設備平均衰退十八．四％，但台灣逆勢成長二一．一％，台灣搖身變成全球最大半導體設備進口國，這個半導體設備支出最大成長動能來自台積電，這也造就台積電今年發動一波將近三成的漲幅，成為拉動台灣加權指數最大的推升器，聯發科今年大漲逾六成，也是受益者。

二是台商回流帶來股市、房市的新動能，當大家唱衰台灣的時候，大家發現今年第二季台灣ＧＤＰ成長率是二．四六％，南韓是二．一％，香港是○．六％，新加坡是○．一％，台灣顯著居四小龍之首。再看出口，台灣八月成長二．六％，南韓衰退十三．五％，新加坡衰退十一．九％，香港衰退八．六％，可以看出台灣轉單效應大過其他三小龍市場。

回到股市來看，今年前三季，大家看到台股上漲十二％，新加坡上漲○．三一％，南韓下跌一％，香港小跌○．一％，台股在四小龍中表現出類拔萃，除了股市外，如果沈寂多年的房地產市場也因為資金回流而翻多，台股後續空間就相對大，這個效應對股市會帶來更大助力。

擁地自重須實現利益

今年以來，台商回台置產獵地，讓商用不動產前三季成交一一五七億，整體土地交易達二三八一億元，台商回流效應從工業區土地價格大漲，到商用不動產，再到住宅，呈現全面上揚的走勢。大家很久沒有注意到資產股了，我們再回頭看看幾家公司，一是南港悄悄漲到四九．六五元，大家知道南港是從二二．六五元起漲，現在漲幅已經有一倍多了，南港漲到三○幾元的時候，《先探》不斷提醒大家注意，這次林學圃一輩子磨一劍，他把南港土地拿出來開發「世界明珠」大案，上個月，聯強國際與南港輪胎簽約，成交五○．八七億，聯強拿下數層樓，準備作為聯強國際未來企業總部，這個動作有宣示性的效果。

聯強這次等於用一坪一○○萬元在南港投資商辦，這也使得在南港有大片土地的上市公司如國產、聯華股價看漲，國產改名國產建材實業，南港企業總部都更已得到台北市政府核定，未來開發利益達數百億，這也使得跌到七．八五元的國產最近漲到九．七七元，在南港也有地的聯華在市場沒有注意的情況下，由二八．八五元大漲到四○元。

台商回流對於台灣房地產帶來正面效應，房地產市場受益最大的會是商辦，上市公司擁地自重的，一旦利益實現，股價很容易跳空大漲，擺在眼前最明顯的是中電，處分桃園廠給英業達，處分利益達九．一四億元，這個消息出來，中電股價連拉兩支停板，中電本業獲利平平，去年ＥＰＳ只有○．一七元，今年上半年也只有○．一二元，這回賣地賺了九億多，ＥＰＳ會增加二塊多，其實中電資產很多，如果認真出售土地，價值會更高。

這種有條件的資產股，必須有耐心等待，因為大股東何時處分資產，你不會先知道，但可以守株待兔，這個成果是屬於有耐心的人，例如，嘉裕最慘只有四．一元，減資後最近悄悄漲到十．四五元。有板橋兩棟大樓的宏和最近在三○元以上盤旋，高林由九．二元穩健漲到十二．四元，具有雄厚資產價值的嘉泥也寫下十八．六五元新高。但如果說資產實力，最大黑馬是台泥，台泥是業績、資產兼具的黑馬，台肥拉出一記長紅，台肥、台泥是難得一見有業績、又配發豐厚股息的資產股，台泥到目前為止，本益比不到十倍，殖利率八％以上，而台肥今年配二．二元股息，殖利率一直保持四％以上。六福最近衝到八．五三元，小幅拉回，回檔也可留意。（全文未完）

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