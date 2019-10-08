台灣旅遊競爭力大退7名！　周永暉「虛心檢討」曝改善作法

▲台灣老街、夜市差異性不大。圖為基隆廟口夜市。（圖／本網資料照）

記者胡順惠／台北報導

世界經濟論壇（WEF）日前公布2019年全球旅遊業競爭力報告（Travel and Tourism Competitiveness Report），台灣排名第37名，較2年前退步7名，主要是因為台灣對外簽證政策收緊以及自然資源保護不足。觀光局長周永暉表示，會虛心檢討，將增加預算投入景區整備，與22縣市的廟宇文化與體育賽事串接，未來也會全力推動9個地質公園。

針對台灣國際旅遊競爭力退到37名，周永暉出席「2019台灣自行車節」啟動記者會時表示，會虛心檢討，並增加預算投入，希望透過小鎮漫遊，讓有些景區的旅遊設施可以加以整備，未來也希望配合台灣10大鐵道小鎮及鐵馬小鎮串接，有助於評比指標。

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周永暉表示，全台22縣市都有很多特色文化，未來希望把特色文化串接，像是廟宇文化跟體育賽事等，都有助於提升相關指標。至於此次倒退的2大主因，他說，簽證部分已經逐步推動，自然景區部分，也跟營建署及林務局合作，尤其台灣有很重要的9個國際級的地質公園，會全面推動並數位化，讓國外知道台灣的重視。

生態旅遊部分，周永暉說，近期也有些進展，像國道讓蝶道，也是對自然環境的投入，相信慢慢會有成果出來。

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