騎士按喇叭催上計程車　醉客嗆：叭三小！被推倒頭撞地死亡

▲吳男酒醉要搭計程車，卻跟後方騎士起衝突，吳男被騎士推倒在地，顱內出血死亡。上圖為示意照。

記者劉昌松／台北報導

台北1名60多歲吳姓男子，5月間在華西街喝醉攔計程車準備上車，後方黃姓機車騎士不耐煩被擋道而按喇叭，吳男嗆「叭三小！」上前拍打黃男安全帽，結果反被推倒，後腦著地導致顱內出血，送醫不治死亡，黃男懊悔不已，賠償吳男家屬100多萬元和解；台北地檢署8日依過失致死罪嫌，處分黃男緩起訴1年，需支付國庫2萬元。

吳男是在2019年5月31日晚間8時許，從華西街內店家搖搖晃晃地走到桂林路路口，攔了1輛計程車就要上車的時候，跟計程車同向的黃姓騎士被突然擋道，按喇叭表達不滿，吳男隨即上前嗆「叭三小！」

吳男不但動口，還伸手拍黃男的安全帽並重壓，黃男反推吳翁肩膀，酒醉的吳男被一把推倒後仰，腦袋撞及路面，當場昏迷，經送醫急救後，幾天後因顱內出血不治。

檢警調查，吳男前科累累，年輕時就離開妻小，已經成年的孩子到案後，對久未見面的父親死亡沒有多說什麼，黃男為表達歉意，賠償吳男家屬100多萬元，雙方達成和解，檢察官考量黃男犯後態度良好，給予緩起訴處分。

說到底，他們都不懂我們

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