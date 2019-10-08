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見酒測狂喊：我要喝水！他下秒軟腳倒地　警嚇傻急送醫仍不治...家屬淚求真相

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▲▼宜蘭一男子在國道5號42公里處，被酒駕攔檢，竟突然昏倒不治。（示意圖／游芳男翻攝畫面）

▲宜蘭一男子在國道5號42公里處，被酒駕攔檢，竟突然昏倒不治。（示意圖／游芳男翻攝畫面）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭陳姓男子，7日返家行經國5南下42公里處時，遇酒駕攔檢，陳男在酒測吹氣時疑心臟病發作，緊急送醫但仍宣告不治。事後家屬質疑警方執法過當，要求警方給真相。針對此事，國九隊表示，下午3時將進一步說明。

育有一子的41歲陳男，7日晚間8時許由宜蘭市返回冬山鄉家時，在宜蘭、羅東交界的國5南下42公里處，被酒駕攔檢。由於警方在陳男下車時聞到濃濃酒氣，於是詢問「有沒有喝酒」，陳男只說「有吃點麵包跟喝一點」，但正當警方準備酒測時，陳男表明身體不舒服，要求先喝水。

警方表示，當時先讓陳男喝兩口水後，便開始宣告若拒測，會被罰18萬元。不料，陳男還沒吹氣竟突然倒地，兩名員警見狀立即通報救護車，將陳男送往羅東博愛醫院。

不幸的是，到院前已無生命徵象的陳男，急救後仍不治，而對於陳男驟逝，家屬難以接受，也質疑是否與警執法過當有關，並要求警方給真相。對此，國道警察第九大隊8日下午3時將對外說明。

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