「百元捐百萬」助弱勢達標！AIA友邦人壽推7大精選保單

▲AIA友邦人壽總經理侯文成。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

AIA友邦人壽結合慶祝友邦保險集團成立100年及保險保障推廣的「百年百元捐百萬」公益活動，已提早成功達標100萬元公益基金，將於19日「AIA家庭日」活動現場，正式捐贈給公益團體天使心家族基金會、小可樂果劇團等社福團體。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，台灣人勤勉認真，更充滿濃濃人情味，才能讓這次「百年百元捐百萬」公益活動，提早達到門檻，展露出除了在乎自己與家人擁有足夠的保險保障，也希望能讓弱勢族群體驗到保障的溫暖與安心。

為慶祝友邦保險集團成立100周年，並推廣保險保障的核心價值，將保障真諦擴及弱勢族群，AIA友邦人壽特推出「百年百元捐百萬」公益活動，與天使心家族基金會、小可樂果劇團等社福團體合作，針對民眾對壽險保障、失能保障、退休規劃及資產保全與傳承之需求，精選7張保險商品，民眾凡於活動期間購買其中任一張保險商品，AIA友邦人壽便捐出100元給合作的公益團體。

AIA友邦人壽表示，台灣急速邁向超高齡社會，台灣民眾平均壽命突破80歲，且受惠於進步且普及的醫療科技，長命百歲已不再無法期待。因此提醒民眾，應提早進行資產保全與傳承、失能風險轉嫁與退休保障等規劃，此次參與「百年百元捐百萬」的保險商品，皆可協助民眾完善相關的保險需求。

這7張商品分別為「友邦人壽三富人生美元利率變動型終身壽險」、「友邦人壽傳世富足利率變動型終身壽險」、「友邦人壽友全保終身保險」、「友邦人壽超友心終身保險」、「友邦人壽滿扶保利率變動型終身保險」、「友邦人壽享樂人生美元利率變動型還本終身保險」與「友邦人壽享富人生利率變動型還本終身保險」。

▲AIA友邦人壽「百年百元捐百萬」公益活動7項精選商品。（圖／AIA友邦人壽提供）