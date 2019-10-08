環團喊話蔡英文兌現「藻礁永存」承諾　再不理就要全民總統大選拒投

▲環團怒批蔡政府強硬讓觀塘三接案闖關。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

搶救大潭藻礁行動聯盟今（8 日）前往總統府旁怒指，去年的今天環評大會野蠻通過觀塘三接案，是史上最黑暗的一天，這段時間不斷向政府提出陳情，卻換來各單位互踢皮球，盼曾寫下「藻礁永存」的總統蔡英文趕快在選前具體回應，否則將呼籲全民2020年拒投執政黨。

搶救大潭藻礁行動聯盟這段時間以來舉行93次記者會，今天選在總統府旁用行動劇方式，戴上蔡英文、桃園市長鄭文燦頭像，上演總統府、桃園市政府和農委會等相關單位互踢皮球情形，諷刺政府說一套做一套。聯盟提到不斷陳情、搶救，試著跟總統表達她自己承諾過的意見都沒用。

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搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，政府聲稱工業區開發面積從232 公頃大幅縮小成23公頃，但背後不敢說的是，工業專用港卻有913 公頃，1公頃都沒少，工程完成要剷挖或活埋超過300公頃的水下藻礁，會造成藻礁無可避免的崩毀。

▲環團表示，工程完成要剷挖或活埋超過300公頃的水下藻礁，會造成藻礁崩毀。（圖／搶救大潭藻礁行動連盟提供）

中央研究院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫說，大潭藻礁是否要劃定保護區或是其他同級的管制已不是科學問題，而是政治問題，截至今天不管是行政院長還是主管藻礁保育的中央主管機關海委會都將責任推給桃園市政府，但不管中央或地方都以資料不足繼續推託。

綠色消費者基金會秘書長方儉直指，大潭天然氣接收站的一切都是建立在三大謊言上，包括缺電、穩定供電和節能減碳，因為事實上根本不缺電，經濟部也承認，未來10年就算核電除役，因為綠能發揮作用，根本不會缺電。

▲ 環團怒批蔡英文2013年親自寫下「藻礁永存」承諾。（圖／潘忠政提供）

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，2013年4月20日還沒當總統的蔡英文拜訪桃園新屋溪口藻礁後，曾在臉書發文表示藻礁是全球難能可貴的生態，但6 年多過去，該處不僅沒劃為自然保留區，緊鄰的「大潭藻礁」更將遭到中油第三天然氣接收站大規模工程破壞。

▲▼環團向蔡英文喊話，若不趕快出面具體回應，將呼籲全民2020拒投執政黨。（圖／記者許展溢攝）

環團今現場搬出桌子，讓大家逐一上前陳情怒拍桌，怒批每次得到的回應就是會再請行政院權責機關處理，完全請鬼拿藥單，環評後被抗議至今政府不理睬，沒任何檢討，這樣的政府還能相信、支持？在總統府代表出面接受陳情後，潘忠政最後向蔡英文喊話，若不趕快出面具體回應，接下來將呼籲全民2020總統、立委選舉通通拒投執政黨。