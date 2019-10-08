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白色聯盟公布第一波不分區名單　吳蕚洋仍狂推蜂蜜檸檬

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▲白色聯盟記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲白色聯盟記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

白色聯盟8日召開記者會，公布第一波不分區名單，包括白色聯盟執行長吳萼洋、前衛生署長楊志良、律師張靜、李敖女兒李文等人。吳萼洋致詞開場就大力推薦，喝蜂蜜檸檬讓身體健康，人民健康國家才安全，吳蕚洋、楊志良、李文三人也在記者會上一起喝蜂蜜檸檬。

對於成立白色聯盟並推出立委參選，吳蕚洋表示，台灣藍綠輪流執政20年，嘴巴說愛人民，但真正做的只是為了搶政權不斷惡鬥，惡鬥的幫手是誰？就是立法院！因此白色聯盟就是一個理性問政的政黨，一定會推薦出用心，專業，為人民著想的立委人選，讓他們進立法院改變立法生態，改善立法品質，讓法案能夠契合民意。

吳蕚洋也說，他很幸運的遇到楊志良，在楊志良的號召下，短短一個多月，就集合了十幾個政黨，成立了中華民國政黨聯合服務處，而在明年立委選舉，會以白色聯盟為代表政黨，在白色聯盟裡設置政黨聯盟委員會，由楊署長擔任召集人，領軍協調，這次台灣的選舉有白色聯盟，必然會創造與以前不同的結果。

楊志良致詞則表示，藍綠就是混蛋黨，什麼事都搞不清楚；他也特別點名郭台銘，歡迎他加入聯盟，他說，不論是誰，只要達到四點理念的都歡迎加入，一、維護中華民國、確保國家尊嚴。二、保障弱勢、素民政治，下架無能貪污政府。三、國、民兩黨敗壞台灣，全民監督。四、兩岸血緣和文化高度連結，但政治體制完全不同，故目前無法一中。

▲白色聯盟記者會，郭台銘簽名皮包。（圖／記者羅婉庭攝）

▲楊志良帶來郭台銘簽名皮包。（圖／記者羅婉庭攝）

楊志良在記者會上拿出一個牛皮手提包表示，這個手提包當年被標了500萬，他再加了50萬，總共550萬捐給了健保基金，而當時用500萬標下來的人，就是郭台銘，或許大家認為台灣首富的500萬只是九牛一毛，但是為國家為社會願意這樣的用心的首富真的不多，而這個包包是一個善念善心的象徵，所代表的價值其實是無限的。

楊志良說，郭台銘多次公開主張中華民國派，大約一個月前，郭台銘曾邀請他到他家，明年台灣最困難的工作擔任總統，就算不選總統，他還是愛中華民國，而國民黨也不怎麼愛他，白色聯盟是很自由的，歡迎他加入，這裡才是他適合的地方。

對於台北市長柯文哲的理念，楊志良表示，「兩岸一家親」他不反對，但柯文哲並沒有說政治上不能一家親，台灣人民也不會贊成政治上一家親，柯文哲當台北市長，將他列入廉政委員，他第一天就不願就任，因為廉政委員完全是作秀，完全沒有實質作用，柯文哲就是作秀。

▲白色聯盟記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲白色聯盟記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

超越藍綠，就靠她了

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